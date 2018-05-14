南华早报：中兴通讯或将在未来两到三周内恢复运营

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月14日消息，据香港《南华早报》报道，在周日美国总统唐纳德・特朗普(Donald Trump)承诺将帮助中兴通讯“迅速恢复业务”后，业内人士表示中兴通讯或将在未来两到三周内恢复运营。

据悉，特朗普周日在Twitter上发推文称他正和习近平主席合作，帮助中兴迅速恢复业务。特朗普说，“我已指示商务部要尽快完成这项工作”。

这条推文是在中兴通讯本月早些时候遭受美国商务部7年禁令、停止主营业务后发布的。

分析师认为，特朗普的推文对于中兴通讯而言是积极信号，中兴通讯可能会在数周内恢复运营。

美国投行杰富瑞(Jefferies)驻香港电信研究部主管埃迪森・李（Edison Lee）指出，“上周我们指出，中国在中美贸易谈判期间对该禁令表示严重关切......我们认为中国可能已经要求美国代表团为解决中兴通讯面临的这一紧迫问题做出友好姿态。”

李表示，接下来可能会有两种情况。美国商务部可能会暂时取消出口禁令，但仍需进一步调查和谈判；或者认定中兴通讯的违规行为是“无心之举”，因而解除禁令，但会让中兴通讯对其合规流程进行更加严格的审查。第一种情况可能意味着中兴通讯将在“两到三周内”恢复运营。

一位知情人士表示，中兴通讯已经注意到了特朗普的推文，并对这一最新进展表示欢迎。该人士表示，中兴通讯将继续在政府指导下与相关各方进行积极沟通，以促成最终的解决方案。

行业咨询公司Canalys驻上海分析师贾默(音译)表示，最初的7年禁令对中兴通讯来说是一场灾难，并指出即使禁令取消，该公司仍面临诸多挑战。

“中兴通讯需要尽快恢复与供应商的关系，以使业务恢复正常，” 贾指出。

“另一个挑战是修复其在美国的品牌形象。说服更多美国消费者继续购买中兴智能手机可能是一个真正的挑战。”

Canalys的数据显示，今年第一季度中兴通讯在全球范围内共销售660万部智能手机，其中72％销往美国市场。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214577-1.html

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