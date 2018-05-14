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C罗个人音频品牌ROC LIVE LIFE LOUD（睿响）正式进入国内市场

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-14 21:13

C罗个人音频品牌ROC LIVE LIFE LOUD（睿响）正式进入国内市场,耳机 roc 阻抗 欧姆

科技传媒网讯 网易科技新闻5月14日消息，世界传奇球星克里斯蒂亚诺・罗纳尔多（C罗）的个人音频品牌――睿响ROC LIVE LIFE LOUD（睿响）正式登陆中国，并发布了品牌首款无线头戴式耳机睿响MODEL I。

“睿响是我的品牌，也是我的名字。我希望他能够成为一个典范！”C罗在谈及建立睿响品牌的幕后故事时表示。

C罗个人音频品牌ROC LIVE LIFE LOUD（睿响）正式进入国内市场


配置方面，MODEL I采用直径50mm石墨烯振膜，额定频率20mW、最大输出功率40mW，阻抗32欧姆。续航方面，产品单次续航可达25个小时，（在未开启ROC 360情况下）。

外观方面，MODEL I采用黑、铜相间的配色，耳罩材质为较为柔软的高蛋白皮质，可提供类肤质的触感，同时透气性。

C罗个人音频品牌ROC LIVE LIFE LOUD（睿响）正式进入国内市场


此外，发布会现场还展示了无线运动耳机MODEL II、有线入耳耳机MODELIII、专业运动耳机MODEL X。MODEL II和III采用10mm石墨烯振膜，最大输出功率为5mW，阻抗16欧姆。MODEL III还支持IPX4级别防水。而MODEL X则主打音频播放以外的运动监测功能。产品可检测心率和血氧两项指数，通过手机App可分析训练者的身体水平，给出科学训练指导与节奏，该App已登陆Android与iOS。

价格方面，MODEL II售价为1099元，MODEL III为499元，MODEL X为1399元。（洁哥）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214578-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:roc阻抗欧姆耳机

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