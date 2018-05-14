规划装机81.8万千瓦 光伏发电助力云南洱源绿色发展

光伏发电项目快速推进。洱源县注重长远规划，快速推进光伏发电项目，于2015年编制规划，规划装机容量81．8万千瓦，规划场址14个。
从洱源县右所镇沿老大丽路往鹤庆方向一路前行，在右所镇新民自然村进村道路两旁，成片的新能源板闪闪发光，一把把“巨伞”耸立天地间，这里就是洱源县大龙潭风光互补并网光伏电站和风电场。在洱源境内的罗坪山麓、大佛山、关坪地、黄草坡等地，光伏发电、风电、天然气等清洁能源的发展正生机勃勃。
近年来，洱源县牢固树立生态发展理念，围绕打好洱源发展“三张牌”目标，利用自身绿色能源优势，以新能源产业发展为引擎，打造洱源绿色发展战略增长点。截至目前，风电、光伏、天然气等新能源项目共计完成投资约80亿元，2017年风电、光伏电站共计发电15．6亿度，上网电量15．4亿度，缴纳各项税收约1．2亿元，工业总产值完成6．96亿元，为经济发展注入了强大活力。
风电项目稳步实施。洱源县自2007年实施风电项目建设以来，风电装机容量达59．158万千瓦，风机361台，占全州装机容量的31．8％、全省装机容量的7．5％，成为全省第一风电大县。
光伏发电项目快速推进。洱源县注重长远规划，快速推进光伏发电项目，于2015年编制规划，规划装机容量81．8万千瓦，规划场址14个。截至2017年底，建设完成2．05万千瓦装机容量的大龙潭风光互补并网光伏电站项目，累计完成投资1．6亿元，已实现并网发电；总投资3．1亿元、装机3万千瓦的大佛山并网光伏电站项目，现已完成0．35万千瓦装机指标。
天然气项目进展顺利。洱源县与云南中石油昆仑燃气有限公司、云南良迅投资有限公司合作推进实施天然气综合利用项目，项目总投资1．5亿元，分三期完成。
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光伏发电项目快速推进。洱源县注重长远规划，快速推进光伏发电项目，于2015年编制规划，规划装机容量81．8万千瓦，规划场址14个。
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