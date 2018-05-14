光伏电站安装3年 说好的“补贴”哪去了？

光伏发电项目最近几年很火热，较高的回报率加上国家补贴，很多有条件的人都纷纷在自己家里安装了光伏发电板。

光伏发电项目最近几年很火热，较高的回报率加上国家补贴，很多有条件的人都纷纷在自己家里安装了光伏发电板。潍坊安丘市民刘先生给栏目组打来电话，说自己家也安装了这个光伏发电的项目，但是快3年过去了，补贴却没了影，这是怎么回事呢？

以下为文字实录：

潍坊安丘市民刘先生：“当时国家提倡光伏发电新能源，就是我们安装了光伏发电的系统。”

刘先生告诉记者，2015年他听说安装光伏发电设备，电力部门会给予一定的补贴。他就花了3万多从潍坊的一家光伏企业购买了一套设备。

刘先生：“当时公司说是你每瓦多加两块钱，然后产出电来，每度给我补贴6毛钱，连续补贴五年，一年补一次。”

从刘先生提供的合同上，记者看到上面写明甲方应在国家补贴的基础上另外叠加每度6毛钱给予乙方。

刘先生：“不仅一分钱不给我，现在还骗了我们那两元钱去。”

不仅是刘先生一个人没收到补贴，和他一起安装设备的同村村民也没收到公司给的补贴。那这是怎么回事呢？记者来到了当初他们购买光伏发电设备的潍坊日月星辰新能源有限公司进行咨询。

潍坊日月星辰新能源有限公司工作人员：“我们老板不在啊。”

工作人员声称老板不在，并且不愿意开门让帮办进入办公室。无奈之下，记者只好电话联系了负责此事的工作人员。

潍坊日月星辰新能源有限公司工作人员：“其实我们一直在努力地解决这个问题，其实之前一直不是我负责，当时签订这个合同比较早了，是另一个人来负责协调这个事。”

工作人员孙先生说，现在他在外地。用户的补贴他早就跟公司协调过了，既然如此，那为什么现在还没把钱补贴给用户呢？

潍坊日月星辰新能源有限公司工作人员：“前年没有落实，去年年底我们上报完准备要给他补贴的时候，这个时候我们业主就直接找到了我们当地媒体，就直接给我们报道了，报道了以后对我们公司造成了一个很大的影响。”

孙先生认为，用户在媒体上说的话对他们的公司造成了负面的影响。那这件事该怎么解决呢？

潍坊日月星辰新能源有限公司工作人员：“我们公司已经研究完这个事了，就是一个小小的声明，我们的补贴会按照时间约定给他送过去。”

孙先生始终表示，用户要想拿到补贴，就必须公开向他们进行道歉。随后，帮办也咨询了律师。

生活帮律师团刘凯：“本案中甲方未按照约定进行补贴义务，已经构成违约，乙方除了要求甲方支付补贴外，还可要求甲方按照合同约定承担违约金，对于甲方要求乙方公开赔礼道歉的要求，与履行合同分数不同法律关系，如果甲方认为乙方的做法影响到自身的合法权利，可以通过诉讼等途径解决。”

节目组：“不论你有什么理由，什么原因，你们没有按时支付用户的补贴已经成为事实，希望这件事双方能尽快协商解决，实在不行，法律是公正的！”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214581-1.html

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