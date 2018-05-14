奇元裕新产品“划”出高效能 SNEC展聚焦半片及双面电池工艺

奇裕集团旗下奇元裕公司将于5月28日至30日于上海新国际博览中心参与上海SNEC光伏展（展位号E3－610），今年聚焦半片及双面电池工艺，将持续提供大中华区光伏客户

奇裕集团旗下奇元裕公司将于5月28日至30日于上海新国际博览中心参与上海SNEC光伏展（展位号E3－610），今年聚焦半片及双面电池工艺，将持续提供大中华区光伏客户高效及高质量的光伏整合解决方案。

奇元裕于展场将展出光伏电池及硅片制造所需之材料设备，在切片工艺方面如日化精工环氧树脂黏合剂，Dow Beam树脂垫块等产品，其高质量获得业界采用认同。奇元裕原厂Kester在组件串焊方面，技术上不断创新突破，推出最新一代零卤素、低残留、低固态含量助焊剂，并将于5月29日上午在超级领跑者高效太阳电池、辅料及相关前沿技术论坛发表演说，欢迎组件厂商参与关注最新技术。

半片组件成市场新焦点奇元裕推出划片设备

奇元裕拥有30年业界经验，在光伏工艺及自动化方面累积许多技术能量。半片组件近期席卷中国、日本及欧美厂，其生产工艺是将整电池划分为两片然后再串焊成件，这样可以减小电流从而降低联阻功率损耗提升整个组件的功率。此工艺所需投资，性价比高，因此许多厂商纷纷投入制造。

奇元裕开发之KW－PLUS激光划片机为半片工艺之关键设备，半片工艺关键在于划片时的精准度、质量及产能。结合自动化的深厚基础，KW－PLUS激光划片机具有高产能，单片生产最快可达仅一秒，为目前市面上产能最高。另外对位精准，划片深度均匀性及产出效能均领先业界。实体设备将于SNEC展期间展位展出，提供业界客户参观咨询。

双面组件市场成熟各家技术持续优化

双面电池组件的转化效率不断提升以及制造成本也逐年下降，成为未来市场高效电池技术发展的一大趋势。技术上也百花齐放，尤其PERC及TOPCON等工艺最受到瞩目。奇元裕代理之关键设备如Tempress氧化炉管，在N型扩散及TOPCon电池组件生产上，Tempress高度的研发含量及LPCVD设备，进一步提升了TOPCon结构的表现，获得大厂采用及好评，并于去年完成欧洲最大之N型单晶双面发电电站的项目。在PERC工艺方面，奇元裕代理之友晁激光雕刻机，积累最多量产经验可用于高效率电池（PERC及IBC）的钝化层的图案化，实现最高精度之雕刻工艺。

奇元裕凭借着专业团队的合作及多年的市场经验能充分对应未来市场需求，并以协助客户的成功为重心不断突破，为客户带来具前瞻性的光伏电池片生产设备材料解决方案。

关于奇元裕

奇裕集团旗下奇元裕公司不仅供应全世界最先进的太阳能、半导体、LCD、LED及生医相关产业的设备、材料和零件，更致力于完善售后服务，协助客户解决工艺上的相关问题并提供客户最佳的整合方案。奇元裕员工具有优异专业背景及多年的经验技术并具有高度热忱。为提供客户所在地最即时的维修服务，奇裕集团在上海、昆山，西安，西宁，深圳皆设有客服中心，总部设于台湾台北，且在新加坡设有分公司以便服务客户。

奇元裕开发之KW－PLUS激光划片机具有高产能，单片生产最快可达仅一秒，为目前市面上产能最高。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214582-1.html

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