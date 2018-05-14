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英伟达CEO黄仁勋：AI应该被纳入每个国家的战略

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-14 23:03

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（原标题：Nvidia's Jensen Huang on the White House's AI initiative）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月14日消息，据VentureBeat报道，美国总统唐纳德・特朗普(Donald Trump)不是那种你期待推动人工智能（AI）技术加速发展的人。美国科技公司上周前往白宫参加峰会，告诉他AI非常重要。此次AI政策峰会呼吁AI行业、学术界以及政府之间加强合作，在AI领域与其他国家展开竞争。

英伟达CEO黄仁勋：AI应该被纳入每个国家的战略

图：英伟达公司(Nvidia)首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在2018年CES上与媒体会面，他是少数几个接受媒体提问的企业高管之一

AI将被用于从自动驾驶汽车到家用机器人的所有领域，而且对于世界各国来说，它很有可能成为游戏规则改变者。AI赌注将是巨大的，专家们认为将有数万亿美元的机会和挽救生命的重大突破涌现。在芯片巨头英伟达公布了部分由于AI芯片快速增长而获得可观收益之后，该公司首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)接受采访，谈到了推动AI技术政策制定的重要性。

问：恭喜你们，再次创造了超过预期的业绩。我很好奇你对AI竞争力的想法，以及科技领袖推动白宫AI战略的举措，你对此如何看？

黄仁勋：众所周知，AI是软件的未来，而软件是自动化的语言。很明显，AI将影响每个行业。我认为每个国家都需要确保AI是他们国家战略的一部分，因为每个国家都会受到影响。他们应该把精力放在这上面，并认识到AI对我们未来的重要性。

问：你觉得帮助政治领导人理解AI的重要性有什么挑战吗？

黄仁勋：当然，AI技术很复杂，但是AI的功能和好处并不难理解。它的高速发展速度可能很难让人理解，因为我们正在同时经历两个指数级增长。我们收集的数据量正呈指数级增长，这使我们能够更好地编程和编写软件。然后是第二个指数，也就是在先进GPU支持下的计算征程指数级增长。这种变化速度的确很难理解，但在最后的分析中，它们都与自动化有关。我们可以自动化哪些技术？通过自动化，我们能更好地预测什么？对行业的影响更容易理解。

问：你觉得中国在政府层面上做的比美国更好吗？这值得担忧吗？

黄仁勋：这对我来说很难回答，因为我与双方的关系都不太密切。但很明显，每个国家都必须努力应对AI的能力及其对经济和社会的影响。更重要的是，每个人都要用AI强化自己。你很清楚AI对我们社会的影响和潜在好处。每个国家都必须尽自己最大努力，以在AI领域占据领先优势。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214583-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:白宫英伟达AI黄仁勋

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