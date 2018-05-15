屋顶太阳能电池板故障致宜家美国芝加哥一店起火

周六晚间，宜家发布公告，美国芝加哥郊区博林布鲁克的宜家屋顶发生火灾，但没有造成人员伤亡。

周六晚间，宜家发布公告，美国芝加哥郊区博林布鲁克的宜家屋顶发生火灾，但没有造成人员伤亡。

宜家发言人表示，消防人员已经确认是屋顶太阳能电池板故障造成的大火，火灾发生的时间是下午五点左右。

Bolingbrook副警察局长Mike Rompa说，消防人员及时进行了人员疏散，并在晚上5：45熄灭了这场火灾。

Rompa在一封电子邮件中说，该店暂时关闭进行安全检查。

宜家的发言人周日表示，一楼已经重新开放，但二楼仍然关闭。造成屋顶太阳能电池故障的原因还在进一步调查中。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214584-1.html

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