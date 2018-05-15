屋顶太阳能电池板故障致宜家美国芝加哥一店起火

周六晚间，宜家发布公告，美国芝加哥郊区博林布鲁克的宜家屋顶发生火灾，但没有造成人员伤亡。
周六晚间，宜家发布公告，美国芝加哥郊区博林布鲁克的宜家屋顶发生火灾，但没有造成人员伤亡。
宜家发言人表示，消防人员已经确认是屋顶太阳能电池板故障造成的大火，火灾发生的时间是下午五点左右。
Bolingbrook副警察局长Mike Rompa说，消防人员及时进行了人员疏散，并在晚上5：45熄灭了这场火灾。
Rompa在一封电子邮件中说，该店暂时关闭进行安全检查。
宜家的发言人周日表示，一楼已经重新开放，但二楼仍然关闭。造成屋顶太阳能电池故障的原因还在进一步调查中。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214584-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
光伏发电项目快速推进。洱源县注重长远规划，快速推进光伏发电项目，于2015年编制规划，规划装机容量81．8万千瓦，规划场址14个。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。