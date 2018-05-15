韩国就美国太阳能面板关税向WTO提起申诉

北京时间14日路透社称，韩国政府周一表示，已向世界贸易组织（WTO）提起申诉，指控美国对进口洗衣机和太阳能面板征收关税的措施违反WTO协定。

韩国产业通商资源部在一份声明中表示，已向美方提出双边磋商的请求，以启动争端解决进程。

此举是美国总统特朗普今年2月宣布对进口洗衣机和太阳能面板征收高额关税后，韩国政府采取的一系列回应措施之一。

韩国政府上月6日表示，已通知世界贸易组织（WTO），计划暂停对从美国进口的价值4．8亿美元商品的关税减让，作为对美国拟对从韩国进口的部分商品征收关税的回应。

韩国产业通商资源部表示，将对该国主要贸易伙伴对韩国企业采取的不公平进口限制作出回应。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214586-1.html

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