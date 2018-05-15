巴鲁夫BVS视觉解决方案：利用智能相机轻松转型工业4.0

智能相机易于处理，为根据具体需求处理图像开拓了广阔的应用空间。它让您能够将数据直接传送到控制器。智能的分析算法以可定义的格式通过过程接口输出结果。
智能相机易于处理，为根据具体需求处理图像开拓了广阔的应用空间。它让您能够将数据直接传送到控制器。智能的分析算法以可定义的格式通过过程接口输出结果。您可以将测试报告连同相关图像一起存储，以供核验。软件、手册和诊断功能集成在智能相机中，您可以在需要时通过图形界面轻松调用。另一大优点：您可以借助IO-Link接口增添传感器，构造理想的流程。
整合简单，节省成本，灵活性好
适用领域广，如：
1、及早检测过程错误
在过程中，利用智能相机提早检测每个环节的位置、尺寸或方向处理错误。让您能够快速纠正，防止缺陷批次，减少后续费用。
特点
■ 利用多图像录像功能确保可靠的过程监控
■ 入门简单，容错性好
■ 测量功能经过校准
2、机械手之眼
智能相机为自动化系统检测目标，判定它们的位置和方向。所有数据都根据需要调整格式，并传送到主控系统。这样，您就能够为自动化机械抓手和特殊过程提供支持。
特点
■ 位置分析经过校准
■ 结果数据的格式灵活
3、可追溯性
光学识别简化了对所有数据的追溯。如今在可追溯性方面，有智能相机可以选用，它能够在过程中快速可靠地读取条码、二维码和纯文本。
特点
■ 代码质量分析
■ 免示教文本分析
■ 从PLC传递参考信息
4、直观的质量控制
智能相机检查所有零件(包括其生产阶段)：零件是否完好无缺陷？尺寸、距离和位置是否正确？零件是否正确对准？最大优点：所有步骤可轻松示教。
特点
■ 分析工具使用灵活
■ 通过用户示教功能，简化操作
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214588-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
光伏发电项目快速推进。洱源县注重长远规划，快速推进光伏发电项目，于2015年编制规划，规划装机容量81．8万千瓦，规划场址14个。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。