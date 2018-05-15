巴鲁夫BVS视觉解决方案：利用智能相机轻松转型工业4.0

智能相机易于处理，为根据具体需求处理图像开拓了广阔的应用空间。它让您能够将数据直接传送到控制器。智能的分析算法以可定义的格式通过过程接口输出结果。

智能相机易于处理，为根据具体需求处理图像开拓了广阔的应用空间。它让您能够将数据直接传送到控制器。智能的分析算法以可定义的格式通过过程接口输出结果。您可以将测试报告连同相关图像一起存储，以供核验。软件、手册和诊断功能集成在智能相机中，您可以在需要时通过图形界面轻松调用。另一大优点：您可以借助IO-Link接口增添传感器，构造理想的流程。

整合简单，节省成本，灵活性好

适用领域广，如：

1、及早检测过程错误

在过程中，利用智能相机提早检测每个环节的位置、尺寸或方向处理错误。让您能够快速纠正，防止缺陷批次，减少后续费用。

特点

■ 利用多图像录像功能确保可靠的过程监控

■ 入门简单，容错性好

■ 测量功能经过校准

2、机械手之眼

智能相机为自动化系统检测目标，判定它们的位置和方向。所有数据都根据需要调整格式，并传送到主控系统。这样，您就能够为自动化机械抓手和特殊过程提供支持。

特点

■ 位置分析经过校准

■ 结果数据的格式灵活

3、可追溯性

光学识别简化了对所有数据的追溯。如今在可追溯性方面，有智能相机可以选用，它能够在过程中快速可靠地读取条码、二维码和纯文本。

特点

■ 代码质量分析

■ 免示教文本分析

■ 从PLC传递参考信息

4、直观的质量控制

智能相机检查所有零件(包括其生产阶段)：零件是否完好无缺陷？尺寸、距离和位置是否正确？零件是否正确对准？最大优点：所有步骤可轻松示教。

特点

■ 分析工具使用灵活

■ 通过用户示教功能，简化操作

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214588-1.html

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