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机床企业何时才能建立起自己的“复仇者联盟”？

点评

科技传媒网 中国机床商务网 2018-05-15 04:17

现在的中国企业，就像是漫威里的英雄，怀揣“迈向高精尖，助力高端制造”的梦想，但个体的力量又不够强大。笔者以为，机床企业们迫切需要像漫威里的英雄那样联合

近日，《复仇者联盟3・无限战争》在网上异常火爆，作为漫威的影迷，笔者也在第一时间去电影院观看了这部电影。熟悉这部电影的朋友应该知道，《复仇者联盟》是在漫威其他英雄电影基础上的衍生电影，讲述的是在面临世界毁灭的危机时，原本各自为战的英雄们在神盾局指挥官尼克・弗瑞的召集下，共御外敌，拯救世界的故事。

笔者最喜欢这部电影的地方，就是它对于合作的理解。在电影中，无论英雄自身多么强大，也会有解决不了的问题，但当他们团结起来，就会有无穷的力量。笔者不禁联想到机床行业。我国机床行业发展较为弱势，企业之间也联系松散。现在的中国企业，就像是漫威里的英雄，怀揣“迈向高精尖，助力高端制造”的梦想，但个体的力量又不够强大。笔者以为，机床企业们迫切需要像漫威里的英雄那样联合起来，组成自己的“复仇者联盟”，才能打破行业发展的困境。

机床企业何时才能建立起自己的“复仇者联盟”？

目前，我国机床行业最直观的表现就是大而不强。而造成它的原因，除了自身发展时间较短，又一直受到国外技术限制以外，笔者以为，企业间的不团结、不信任、不合作也有很大的关系。比如说盲目竞争、缺乏版权意识、缺乏品牌建设等，都对行业良性发展产生了冲击。

先说说机床企业的盲目竞争问题。目前我国机床产品集中于中低端，由于企业数量众多，技术水平参差不齐，在市场较小的情况下，很多企业开始打价格战，以不符合市场规律的价格出售产品。市场上是“你方降罢我方降”，结果价格做烂了，产品质量变差了，谁都没有赚到钱不说，还坏了国产品牌的名声。

缺乏版权意识也是机床企业中的通病。在低端竞争残酷的现实下，不少企业开始走自主创新道路，以期以技术赢得市场。这些企业投入了大量的时间、金钱去做研发，没想到没倒在攻破技术难关的道路上，却被一堆“山寨”逼得走投无路。这是行业里的真事，某企业耗费大量资金研发了一台具有自主知识产权的新品，没想到还未靠其盈利，就走上了打假的道路。仿造品虽在质量上有瑕疵，但价格低廉，很快占据市场。搞研发的企业损失了高昂的研究费用不说，打假的成本还得自己承担。

最后再说说缺乏品牌建设的问题。其实现在的中国机床行业内，缺乏的不是生产企业，而是自己的品牌。而对于品牌建设，笔者以为可以从两方面出发，一方面，企业自身做大、做强自己的产品，树立良好的品牌形象；另一方面则要有合作意识，建立集体品牌形象。结合我国机床行业小企众多，分布又较为集中的情况，打造区域性品牌是非常可行的。如玉环的“中国小型‘专特精’机床生产基地”就可以看作是地域性的集体品牌，而这种集体品牌给当地企业带来的口碑效益是显著的。现在，我国机床企业在这方面的合作还比较欠缺，加之个体实力不足，在品牌上很难形成竞争优势。

其实，如果中国的机床企业可以团结起来，抱团取暖，上述现象都能得到改善。如企业联合起来，共同建立良好的市场竞争秩序，遏制低价竞争；又如具有互补性的企业进行合作，共同研发技术，平摊成本，共享成果；再如国产机床企业，特别是有地缘关系的机床企业抱团发展，打造区域性品牌等等。

《复仇者联盟》中单枪匹马就能拯救世界的英雄们尚且需要团结合作，更不要说发展本就处于弱势地位的中国机床企业了。“一花独放不是春，百花齐放春满园”。笔者以为，当机床企业可以携手共进、共谋发展时，国产机床的春天就到来了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214589-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:机床复仇者联盟

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