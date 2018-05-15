引领安全仪表系统变革 安控科技发布全球首款宽温型安全RTU/PLC产品

随着智能制造、工业互联网、人工智能的发展，工业现场数据的采集和传输正变得越来越受重视，成为了实现制造业信息化和智能化的基础，同时，工业控制系统信息安全防护也变得日趋重要。

行业在呼唤一场制造业的全面变革，工控企业也不负所望，不断创新升级，在产品上推陈出新，助力智能制造。

又一突破性创新产品

5月10日，北京安控科技股份有限公司（下称“安控科技”）在北京中国职工之家举行“全球首款宽温型安全RTU/PLC发布会”，携手行业专家、用户、认证机构、媒体代表、金融机构等共同见证了这款全球首发产品的正式发布。

据了解，该产品是一款小型化、经济型、功能安全控制系统，分为室外宽温型RTU和室内型PLC，符合IEC 61508标准，通过TüV SIL2认证，可满足紧急停车(ESD)、火气（FGS）、锅炉管理等关键性安全系统应用，有效保护财产和人身安全。

值得一提的是，该产品具有模块化、双安全CPU设计，支持表决功能、冗余容错设计，支持IEC61131-3的LD、FBD、ST和SFC四种语言，维护简捷，同时具备多项自检功能。

在潜在危险情况下，通过执行事先编制好的程序或者预设功能，采取有效纠正或预防措施，可防止或者减轻潜在安全隐患的发生，将危险事件发生的风险程度降低到可接受程度，从而保证被控设备处于安全运行状态，保障了工业生产安全，创造卓越价值。

全球首款宽温型安全RTU/PLC-RockE50产品的发布是安控科技又一个重大技术成果。该产品具有完全自主知识产权，且经过第三方权威认证机构TUV莱茵的SIL2认证，产品硬件水平甚至已经达到了安全等级3级，保护能力非常强大，对提升产业发展具有重大的作用和意义。

具有时代意义的一步

1998年，安控科技成立之初就选择了国产化RTU的自主创新之路，致力于推动RTU产品在自动化领域的应用和推广，立志做有为的民族品牌，助力中国工业生产方式转型。

二十年来，安控科技始终坚持与国家产业政策紧密结合，在与行业用户共同努力下，最早实现了国产RTU产品的自主研发，并在油气行业率先应用，成功实现了在国内第一个百万吨级沙漠整装自动化油田的国产化替代。

新的时代有新的挑战。日前，国家应急指挥部（原安监总局）发文，从2018年1月1日起，所有新建涉及“两重点一重大（即重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源）”的化工装置和危险化学品储存设施，必须要设计符合要求的安全仪表系统（SIS）。

从2020年1月1日起，其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统，应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。未来的安全产业专用产品和服务需求将进一步扩大，安全产业市场成长潜力巨大。

安控科技结合对安全仪表系统（SIS）的深刻理解，严格按照国家工业安全中对工业生产起到技术安全保障作用的安全仪表系统要求，以及原国家安全监管总局发布的《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）等相关文件，紧密结合用户需求及用户体验，推出了全球首款宽温型，且能满足于长周期运行的功能安全产品。

安控科技总裁张磊说道：“安控科技的RockE50功能安全产品有国家政策护航，在安全产业机遇与挑战并存之下步入正轨，公司将持之以恒，勇于担当，坚持不懈，自主创新，持续追求技术发展进步，肩负起这个时代赋予的企业责任和使命，提供更加优质的产品和解决方案，服务于广大用户。”

同行业共发展，与标准谋同步

安控科技紧跟行业发展趋势，密切关注工业用户需求，很早就确立了研发自主知识产权的RTU产品，持续进行自主创新，打造具有安全、自主可控的工业控制系统的发展规划。

基于此，安控科技与龙芯中科签署战略合作协议，完成了装载“中国芯”的国产龙芯RTU产品研发工作，并在国内油田成功试用。国内首款基于龙芯处理器的RTU产品的诞生，标志着中国RTU技术应用正在实现由“国产化”向“自主化”转变。

张磊提到，安控科技功能安全RTU/PLC和龙芯RTU产品的发布，意味着安控科技从过程控制领域进入到安全仪表领域，实现了具有自主知识产权和安全可控的开发目标。

不仅如此，安控科技还参与了《远程终端单元（RTU）技术规范》国家标准的制定工作。

在当天的新品发布会上，安控科技同期承办了“国家标准GB/T34039-2017远程终端单元（RTU）技术规范发布宣贯会（下称‘RTU标准发布会’）”。

作为RTU技术专家和国家标准的牵头起草单位，安控科技践行自主创新，积极推动国产自主品牌的建设，认真推进标准的宣贯推广工作。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所副总工、全国工业过程测量控制和自动化标委会王春喜秘书长，代表标准发布会主办方全国工业过程测量和自动化标准化技术委员会秘书处，在发布会上充分肯定了安控科技在标准制定过程中作出的贡献。

据悉，《远程终端单元（RTU）技术规范》标准的推出，弥补了自动化领域RTU这一重要产品分支没有相关国家标准的空缺，将为RTU产品与技术在国内的行业应用和产品开发商提供标准技术支持和有力的保证，为油气、电力、天然气、水利等国家重点能源行业的国产化安全型RTU产品设计、开发、应用的统一标准奠定了基础。同时，也将推动我国国内自主技术的推广和应用，提升我国本土品牌参与国际市场竞争的能力。

创新是企业发展的不竭动力。张磊表示，安控科技始终沿着自动化、数字化、智能化的发展路径，在不断巩固自动化行业领先优势的基础上，加大技术创新力度和产业链上下游资源的整合，通过内生产式和外延式发展，以RTU核心技术为依托，为自动化、油气服务、智慧生产等业务板块提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品和解决方案。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214590-1.html

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