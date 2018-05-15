协鑫与埃及军方签署20亿美元太阳能电池厂协议

中国协鑫集团GCL已与埃及军事生产部签署谅解备忘录（MOU），以建造一个价值高达20亿美元的太阳能电池板生产厂。
中国协鑫集团GCL已与埃及军事生产部签署谅解备忘录（MOU），以建造一个价值高达20亿美元的太阳能电池板生产厂。
根据周三签署的谅解备忘录，该设施每年将生产能够产生5千兆瓦（GW）的太阳能面板，但并未提及该项目的位置或时间表。
2014年埃及宣布了大规模发展可再生能源的计划，目标是在三年内安装4．3GW的风能和太阳能项目，但许多投资者在合同纠纷后撤出。
到2022年，埃及的目标是可再生能源能够满足20％的电力需求。
2014年上任的埃及总统承诺恢复经济，他曾呼吁军方协助重大基础设施项目和分配补贴商品以帮助遏制物价上涨。
从瓶装水到通心粉的所有产品生产的军事占经济权重长期以来一直是埃及投机的话题，但官方对其经济活动的评论很少。
总统在三月份表示，军方的经济活动相当于GDP的2－3％，远低于一些人声称的超过50％。
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中国协鑫集团GCL已与埃及军事生产部签署谅解备忘录（MOU），以建造一个价值高达20亿美元的太阳能电池板生产厂。
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