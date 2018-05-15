陕西略阳县黑河坝光伏电站一期工程并网

黑河坝光伏发电站占地150亩，总装机容量5．98兆瓦，一期工程的规模和收益占总量的70％。
5月9日，陕西略阳县黑河坝光伏电站一期工程顺利并网，标致着该县首座光伏发电站建成投运。黑河坝光伏发电站占地150亩，总装机容量5．98兆瓦，一期工程的规模和收益占总量的70％。下一步，该县还将实施农光互补项目，在离地3米高的光伏板下种植适宜的农作物，提高土地利用率和收益。
为确保该光伏电站的顺利投运，国网略阳供电公司充分发挥桥梁和纽带作用，积极与上级及各相关部门联系沟通，协调客户申请、方案选址、供电接入等各个环节存在的问题。在光伏电站并网接入施工建设中，该公司倒排工期，建立＂周通报 ＂制度，定期召开协调会，明确并网各环节工作内容和节点流程，克服春季施工黄金期，电网建设任务繁重、点多、面广等困难，集中力量实施光伏项目并网接入客户工程，确保光伏发电站早日建成、及时并网、尽快见效。
下一步，国网略阳供电公司将借鉴黑河光伏项目工作经验，全力做好县域内接官亭镇、金家河镇光伏发电项目接入工作，助力县域经济转型升级和全县脱贫目标的顺利实现。
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