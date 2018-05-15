说好的减排呢？2017年欧盟二氧化碳排放量同比增长1.8%

根据官方的预测，2017年欧盟各成员国化石燃料燃烧所产生的二氧化碳排放量比2016年增长1.8%。其中芬兰和丹麦的二氧化碳排放量降幅最为明显，而增幅最高的是马耳他

二氧化碳排放量是全球变暖的主要因素，在欧盟温室气体排放总量中占到80%左右，气候条件、经济增长、人口规模、运输和工业活动等因素都会对其造成直接影响。根据官方的预测，2017年欧盟各成员国化石燃料燃烧所产生的二氧化碳排放量比2016年增长1.8%。其中芬兰和丹麦的二氧化碳排放量降幅最为明显，而增幅最高的是马耳他和爱沙尼亚。其中马耳他二氧化碳排放量同比增长12.8%，其次是爱沙尼亚，增长11.3%，保加利亚增长8.3%，西班牙增长7.4%，和葡萄牙增长7.3%；芬兰排放量减少5.9%，丹麦减少5.8%，英国减少3.2%，爱尔兰减少2.9%，比利时减少2.4%，拉脱维亚减少0.7%，德国减少0.2%。

还应该注意的是，不同能源产品的进出口对化石燃料燃烧所在国的二氧化碳排放量影响有所差异：例如，如果进口煤炭，会导致进口国的排放量增加，而进口电力则不会将直接影响进口国的排放量，因为化石燃料是在电力出口国燃烧的，排放量将记录在电力出口国之中。

图1 2017年二氧化碳排放量同比变化（估算）

资料来源：中图环球数据库

表1 欧盟国家能源领域二氧化碳排放量份额及同比变化情况

资料来源：中图环球数据库

注：欧盟包括比利时，保加利亚，捷克共和国，丹麦，德国，爱沙尼亚，爱尔兰，希腊，西班牙，法国，克罗地亚，意大利，塞浦路斯，拉脱维亚，立陶宛，卢森堡，匈牙利，马耳他，荷兰，奥地利，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，斯洛维尼亚，斯洛伐克，芬兰，瑞典和英国。

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