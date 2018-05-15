工业4.0背景下 数字化如何使供应链更高效

如果要实现工业4.0的愿景，大多数企业流程必须变得更加数字化。关键因素将是传统供应链向连通，智能和高效的供应链生态系统演变。

如果要实现工业4.0的愿景，大多数企业流程必须变得更加数字化。关键因素将是传统供应链向连通，智能和高效的供应链生态系统演变。

今天的供应链是通过市场营销，产品开发，制造和分销，并最终落到客户手中的一系列基本上离散的，孤立的步骤。数字化打通这些了这些墙壁，形成一根链条，变成一个完全集成的生态系统，对所有参与者，从原材料，零部件供应商，到这些供应品和成品的运输商，以及最终的客户都得到满足。

这个网络将取决于一些关键技术：综合规划和执行系统，物流可视性，自主物流，智能采购和仓储，备件管理和高级分析。结果将使公司能够对供应链中断做出反应，甚至可以预测它们，通过对网络进行全面建模，创建“假设”情景，并随着条件变化实时调整供应链。

数字供应“网络”一旦建成-组件即将开始发展-数字供应“网络”将提供新的弹性和响应度，那些首先成功的公司能够在为客户提供最高效和透明服务交付。

在大多数公司中，产品通过非常标准的流程交付给客户。营销分析客户需求并尝试预测未来一段时间的销售情况。有了这些信息，制造订单的原材料，组件和预期容量的零件。分销解决了即将发生的产品数量变化，并告知客户何时需要发货。

如果一切顺利，系统中每个点的需求和供应之间的差距很小，但是，预测仍然是一个不精确的科学，它依赖的数据可能不一致和不完整。制造业经常独立于市场营销，客户以及供应商和其他合作伙伴。缺乏透明度意味着供应链中的任何环节都不能真正理解其他链接正在做什么或需求什么。不可避免地，从营销到顾客的有序流动似乎在某处被打乱。

在接下来的几年中，这一切都将开始发生变化。供应链本身发生了什么变化。随着数字供应链的出现，孤岛将会消失，每个环节都将充分洞察其他需求和挑战。供应和需求信号将在任何时候发起，并在整个网络中立即传播。关键原材料水平低下，工厂关闭，客户需求突然增加-所有这些信息将在整个系统中实时显示。这反过来将允许所有玩家-并且最重要的是，客户-正在相应地进行规划。

更好的是，透明度将使公司不仅能够对中断做出反应，还能预测它们，模拟网络，创建“假设”情景，并在条件发生变化时立即调整供应链。

数字供应链的目标是雄心勃勃的：建立全新的供应网络，既有弹性又有响应能力。但是，如果公司要将数字供应链-或者更恰当的话-数字供应链生态系统-变成现实，他们不能仅仅收集技术和构建能力。他们还必须找到具备正确技能的人，并管理转向愿意开展工作的文化。换句话说，他们必须改变他们的整个组织。

正如我们设想的那样，数字供应链由八个关键要素组成：

综合规划和执行，物流可视性，采购4.0，智能仓储，高效备件管理，自主和B2C物流，规范供应链分析以及数字供应链支持。能够将这些产品组合成连贯且完全透明的整体的公司将在客户服务，灵活性，效率和成本降低方面获得巨大优势；那些耽搁的将会越来越落后。

本报告的主题是这些元素如何运作以实现数字供应链，更重要的是它们如何协同工作。

数字供应链的演变

数字供应链（DSC）的巨大潜力背后工业4.0是第四次工业革命。生产和自动化的转变首先由蒸汽和水力发电（工业1.0），然后通过电气化（2.0），最近由数字计算机（3.0）实现。工业4.0数字化是指通过电子商务，数字营销，社交媒体和客户体验将公司定位于客户。最终，企业的各个方面都将通过研发，制造，营销和销售等领域的垂直整合进行转型内部运营以及基于这些进步的新业务模式。

实际上，我们正朝着完整的数字生态系统发展。

该生态系统将基于全面实施广泛的数字技术-云，大数据，物联网，3D打印，增强现实等。它们共同促成了新的商业模式，产品和服务的数字化，以及公司价值链中每个环节的数字化和整合：数字化工作场所，产品开发和创新，工程和制造，分销以及数字销售渠道和客户关系管理。

所有这些活动的核心都在于数字供应链，对每个制造或分销任何公司的业务来说都是关键。事实上，对于许多公司而言，供应链就是业务，它将所有企业职能的垂直整合延伸到横向维度，将原材料和零部件供应商，生产过程本身，成品仓库和分销商以及最终客户-通过传感器网络社交技术，通过中央控制中心进行监督，并通过总体数据分析引擎进行管理。

推动向智能供应链转型是两个紧密交织的趋势。一方面，大数据分析，云计算和物联网等新技术正在推向市场。另一方面，消费者，员工和商业合作伙伴对此更为严格的期望正在拉动公司开发更可靠和响应迅速的供应链。

各行业的公司已经投入巨资开发他们自己的DSC（Digital Supply Chain）版本。根据普华永道最近对工业4.0崛起的研究，2000多名受访者中有三分之一表示他们的公司已经开始数字化他们的供应链，72％的人预计从现在开始五年后会这样做。

投资热潮背后的原因很容易看出。供应链专业人士期望数字化能够为公司带来显着的经济效益：拥有高度数字化供应链和运营的公司可以预计每年提高4.1％的效率，同时每年提高收入2.9％。

核心要素和新技术

供应链沿着传统的SCOR（Supply Chain Operations Reference）流程运作-计划，采购，制造，交付，退货和启用。通过技术创新，这些元素中的每一个都在迅速复苏。我们将技术划分为八个关键领域：综合规划和执行，物流可视性，采购4.0，智能仓储，高效备件管理，自主和B2C物流，规范供应链分析以及智能供应链支持。所有这些元素都是相互关联的，并且彼此依赖。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214598-1.html

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