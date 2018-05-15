深圳市老狗科技有限公司即将亮相OFweek 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会

?2018年5月16日，备受业界关注的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”将在科技媒体展会平台正式开展。深圳市老狗科技有限公司将携云控制器ECS

2018年5月16日，备受业界关注的“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”将在科技媒体展会平台正式开展。借助科技媒体独具特色的在线展会平台，本次展会将集中展示自动化及机器人行业最先进的技术和产品，聚焦新一代工业自动化、工业机器人、智能机器人、工业测量技术等核心领域，为参展商及买家构建一个品牌展示、互动交流，达成合作的强大平台。

基于创新的理念和数年的积累，本次在线展会吸引了业内众多知名企业踊跃参展。借助先进的互联网技术、科技媒体庞大的行业会员数据以及全方位的报道，企业参展价值将得到最大体现。其中，深圳市老狗科技有限公司将携云控制器ECS、云智控CDB、设备银行手机APP等产品亮相“科技媒体 2018（第四届）中国工业自动化及机器人在线展会”。

企业介绍

深圳市老狗科技有限公司位于深圳市南山区，是物联网、设备云、工业大数据行业的国际领先企业！公司横跨工业自动化、IT技术、行业工艺，为上百个行业的数千家客户提供电气设备的端云一体化解决方案，帮助用户在万物互联的时代立于不败之地。

公司产品设备银行系统是全球第一套采用极简思想设计端云一体的设备云操作系统，支持百万级的设备mS级实时性的吞吐量，支持边缘计算与云平台协同工作的大数据分析架构，支持基于原生微信小程序的手机APP，支持美观大气的PC网页监控界面，支持终端梯形图编程功能，支持业内几乎所有的工业现场总线和工业以太网，帮助用户30分钟实现设备上云。

参展产品

云控制器ECS

ECS――专家库控制系统，是一款可编程逻辑控制功能的端云一体控制器，也是设备银行万物极简互联系列工具之一， 作为边缘计算广泛应用于物联网行业。具有可编程逻辑控制功能支持 IEC61131、梯形图编程；边缘计算，进行现场计算分析；支持手机APP监控、PC网页监控；支持 2G、4G、ADSL、WIFI上网；支持远程在线编程、上下载程序；支持 RS232（小模块无）、RS485、以太网通讯等；支持各种工业现场总线协议、支持各种工业 IO 信号；

根据设备工艺要求编写设备控制程序，在手机 APP 上进行扫码绑点， 即可快速新建设备云，实现在手机 APP 和 PC 网页， 实时监控设备运行状态、 远程控制、参数设置、数据分析、日志报表查看、 报警故障提醒。

云智控CDB

物业的设施设备监控，通过标准传感器极简接入，手机APP扫码绑点，快速把空调房、配电房、水泵房里的设施设备监控起来。具有设备实时在线、大数据设备运行状态评分、设备运行策略建议、设备故障预警、系统节能建议等优势。此外，系统实时监控设备运行、故障、报警状态，系统运行参数、分项能耗计量，设备、项目多维度分析、同比网比分析、设备操作日志、运行报表。

设备银行手机APP

设备银行 APP 是基于微信小程序开发的设备银行云平台的人机界面，也是设备银行云平台的开发环境，包含监控界面和工程界面两套软件，集成在一套 APP中。具有用户通过微信小程序登陆设备银行；实时监控设备运行状态、故障、报警、设备日志、设备分析；项目状态、项目日志、项目分析、月报、年报、 分项计量；远程参数修改、远程控制权限；多项目、多设备管理；项目的新建、开发、修改、管理等功能。

展会特色

本次展会，除了产品展示还将同期举办“专家技术研讨会”、“企业技术大牛讲座”、“ 工业自动化＆机器人・十大最具人气产品评选”等特色活动，给观众带来不一样的收获和体验，组团参会还有大礼相送哦！

此外，暨南大学信息科学技术学院教授柳宁将在专家技术研讨会上带来以“中国制造业转型升级中的机器人关键技术”为主题的专场研讨，主要介绍机器人在中国制造业面临重大转型升级任务中扮演的重要角色，以及机器人的安全、人机协同、编程技术、感知技术、工具技术等关键技术的发展情况。

凭借科技媒体强大的全平台优势，展会期间通过手机、电脑或平板等移动设备都能实时进入展会观展，让您足不出户便可了解激光行业最新动态，拓展人脉资源，构建合作关系！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214599-1.html

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