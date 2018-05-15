　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

西藏重点能源项目有序推进 一季度累计完成投资51.8亿元

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-15 10:16

我区加大太阳能、地热等新能源开发利用力度，目前，全区并网光伏电站44座，总装机容量达81．5万千瓦，在建并网光伏电站装机15万千瓦，地热发电项目建设顺利，计

今年以来，西藏自治区区主动适应经济发展新常态，以供给侧结构性改革为引领，正确处理“十三对关系”，全面推进重点能源项目建设。近日，记者从自治区能源局了解到，我区重点能源项目有序推进，一季度累计完成投资51．8亿元，其中电源工程23．6亿元、电网工程28．2亿元。全区新增装机4万千瓦，截至3月底，电力总装机容量达到313万千瓦，累计发电量10．88亿度，同比增加5．7％；全社会累计用电量15．32亿度，同比增加10％。

据了解，2018年，我区重点能源项目共计34个大项、66个子项，截至目前，在建项目17个、项目前期开工49个。金桥、瓦托等内需电源水电站工程建设有序推进，在建装机容量114．3万千瓦。金沙江上游苏洼龙、叶巴滩、巴塘水电站工程建设顺利开复工，在建装机容量419万千瓦。我区加大太阳能、地热等新能源开发利用力度，目前，全区并网光伏电站44座，总装机容量达81．5万千瓦，在建并网光伏电站装机15万千瓦，地热发电项目建设顺利，计划年内投产发电。藏中和昌都电网联网工程、拉林铁路供电工程、城网建设与改造工程、农网改造升级等正在有序推进开工建设。

自治区能源局相关负责人表示，党中央十分关心我区清洁能源工作，明确提出把我区逐步建设成为“西电东送”能源接续基地。区党委、政府高度重视，要求我区能源行业要紧紧围绕自治区制定的目标任务，真抓实干、开拓进取，力争今年完成400亿元的投资目标。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214600-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:能源推进累计完成51.8亿元

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

协鑫与埃及军方签署20亿美元太阳能电池厂协议

中国协鑫集团GCL已与埃及军事生产部签署谅解备忘录（MOU），以建造一个价值高达20亿美元的太阳能电池板生产厂。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS