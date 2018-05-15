不想为美国防部开发AI技术，谷歌十几名员工辞职

（原标题：Google Employees Resign in Protest Against Pentagon Contract）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月15日消息，据Gizmodo报道，3个月前，谷歌被曝决定为有争议的美国国防部军事试验项目Project Maven提供人工智能（AI）支持，该项目旨在通过自动对物体和人的图像进行分类来加速对无人机视频的分析。现在，已经有十多名谷歌员工辞职，以抗议公司继续参与Project Maven。

辞职员工的情绪十分沮丧，他们特别担心AI被用于无人机战争中，同时担心谷歌的政治决策，这些行动可能导致用户的信任受到侵蚀。那些辞职的员工表示，高管们对有争议的商业决策已经不那么透明了，他们似乎不太愿意听取员工的反对意见。在Project Maven的例子中，谷歌正在帮助国防部实现机器学习，将无人机收集的图像进行分类。但有些员工认为，人类而非算法应该对这种敏感和潜在的致命工作负责，而谷歌不应该参与军事项目。

从历史上看，谷歌奉行开放的企业文化，鼓励员工挑战和讨论产品决策。但许多员工认为，他们的上司不再关注他们的担忧，而是让他们直接面对后果。一位辞职员工表示:“在过去的几个月里，我对人们的反应以及人们对自己正受到的关注和倾听的担忧越来越淡然。”

2015年，员工和用户都成功地挑战了谷歌禁止在博客上发布露骨内容的禁令，但这是谷歌员工首次为抗议公司业务决定而大规模辞职。除了多人辞职外，近4000名谷歌员工在一份内部请愿书中表达了他们对Project Maven的反对意见，要求谷歌立即取消合同，并制定反对未来参与军事项目的政策。

然而，越来越多的员工压力似乎没有影响谷歌的决定，该公司不仅继续为其行为辩护，甚至还在争取参加美国国防部另一个重要云计算项目――联合企业国防基础设施（JEDI），该项目目前正在招标。员工们要求谷歌结束其国防部合同的要求，也因谷歌声称只向Project Maven提供开源软件而变得更加复杂，这意味着即使谷歌不接受付款或提供技术援助，军方仍然能够使用该技术。

辞职的员工认为，谷歌在Project Maven的工作与公司“只做好人”原则不一致。谷歌强调它的AI不是用来杀人的，但是在国防部无人机项目中使用AI仍然会给技术工作者和研究机器学习领域的学者们带来复杂的伦理和道德问题。除了在谷歌内部的请愿活动外，Tech Workers Coalition特在4月份发起了一项请愿，要求谷歌放弃Project Maven合同，科技公司（包括IBM和亚马逊）应拒绝与美国国防部合作。

今天，90多名人工智能、伦理学和计算机科学领域的学者发表了一封公开信，呼吁谷歌结束其对Project Maven的支持，转而支持禁止自主武器系统的国际条约。这封信的两位作者彼得・阿萨罗（Peter Asaro）和露西・苏希曼（Lucy Suchman）曾在联合国就自动武器问题作证，第三位作者Lilly Irani是一位科学教授、前谷歌员工。

苏希曼表示，谷歌对Project Maven的贡献可以加速全自动武器的开发。虽然谷歌总部位于美国，但它有义务保护全球用户群，而不是与任何一个国家的军队结盟。谷歌的高管们正在为参加Project Maven辩护，包括Google Cloud业务主管黛安・格林(Diane Greene)，她曾多次力挺这个项目。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214601-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm