扎克伯格34岁生日，出生后平均每天赚597万美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月15日消息，Facebook首席执行官马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)今天迎来了34岁生日，目前他正处于Facebook职业生涯中最艰难的时刻，因为该公司正受到隐私和假新闻问题的困扰。

扎克伯格在大学里就创立了自己的公司，尽管他很年轻，但他已经积累了相当多的财富。他的净资产约为740亿美元，这意味着他每天的平均收入为597万美元。这仅次于亚马逊创始人杰夫・贝佐斯（Jeff Bezos），后者的身价约为1320亿美元，平均每天赚680万美元。

其他科技大亨，比如微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates），他在31岁时就赚了10亿美元。但随着年龄的增长，盖茨已经将注意力转向了慈善事业，如今62岁的盖茨一生中平均每天收入为400万美元。伯克希尔哈撒韦公司的沃伦・巴菲特(Warren Buffett)已经87岁高龄，他一生中平均每天赚钱270万美元。

近年来，扎克伯格也将自己的Facebook财富转向了其他事业。FactSet的数据显示，过去6个月，他出售了价值约33.8亿美元的Facebook股票，主要是向Chan Zuckerberg Initiative注资，用于投资教育、医疗、经济适用房、移民改革和刑事司法改革等一系列广泛事业。

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