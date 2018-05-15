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3D打印变“巨创”为“微创”

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-15 10:40

现在根据病人拍摄的CT片子数据，打印出动脉夹层3D形状，然后将一个带膜的金属支架通过手臂主动脉切口，置入到主动脉病变部位堵住血管壁上的出血点，剩余的瘤体就

55岁的主动脉夹层患者徐先生，14日从南京鼓楼医院重症监护病房转入普通病房，除了左右手臂有两个小伤口外，身体其他地方没有伤口。专家给他采用的是目前国际上最先进的“3D打印模型引导下的支架血管修复”手术，让他免除了“开胸剖腹”之苦。

人体血管是由内、中、外三层构成。因为高血压等病因，导致主动脉内层破裂、大量血液流入中间层，形成一个巨大瘤体，这叫主动脉夹层。瘤体一旦破裂，病人会因突然大量失血而死亡。过去治疗主动脉夹层患者，要在病人胸腹部打开一个30厘米-40厘米切口，然后将整个病变血管全部切除，再换上人工血管。这是外科最复杂、最危险的“巨创”手术，病人手术时间长、失血多、恢复慢、并发症多。现在根据病人拍摄的CT片子数据，打印出动脉夹层3D形状，然后将一个带膜的金属支架通过手臂主动脉切口，置入到主动脉病变部位堵住血管壁上的出血点，剩余的瘤体就会自动萎缩、吸收，从而达到不用“开胸剖腹”而治愈主动脉夹层的效果。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214603-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印手术

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