黑格科技携手趁早品牌 推出联名定制3D打印耳机

3D打印耳机，设计上采用突破性的镂空耳机腔体（164个镂空空间），可带来听觉和视觉上的双重享受。得益于黑格科技自主研发的3D打印机，让符合人体工学的镂空耳机

耳机价格范围在几十元到数十万人民币不等，普通的价格一般在20人民币左右，稍微好些的价格在400人民币左右，如果是头戴式的话通常价格要高些。顶级的耳机，比如一些顶级品牌生产的限量版耳机其价格可以到数十万人民币以上。

传统耳机

从整个音频行业的发展来看，无线耳机仍然算是新生事物，发展时间并不长，目前仍处在上升期，用户需求不断提升，用户对无线耳机的期望值也在提高，这就是对行业提出的新的考验。发烧友一般最关心的几个要点包括音质、续航能力和无线传输能力，从数据上来看，无线传输能力基本已经可以满足绝大多数用户的需求，而音质和续航能力还有很大的提升潜力，如果从这两点入手进行提升，相信在未来会很容易吸引用户眼球。

黑格科技3D打印耳机

但在女性朋友看来，耳机还是要看颜值的。近日，“黑格科技”携手中国第一女性成长品牌“趁早”，推出限量版“趁早-黑格联名定制3D打印耳机”，并在趁早品牌下的“趁早APP”推出《听音乐甩出小腰精》唤醒计划，为用户提供实现目标的方法和指引，帮助她们成为期待中的自己。

3D打印耳机，设计上采用突破性的镂空耳机腔体（164个镂空空间），可带来听觉和视觉上的双重享受。得益于黑格科技自主研发的3D打印机，让符合人体工学的镂空耳机腔体可批量化生产，突破了传统开模制作不能定制精细零件的限制。这款联名定制3D打印耳机，是基于黑格科技的AR系列3D打印耳机设计而成。AR系列耳机是全球首款实现量产的3D打印耳机，在耳机市场开创“3D打印耳机”新品类。

符合女生用户

黑格科技，一家由全美工程排名前三大学的90后“学霸”们归国创立的创新公司，专注于将3D打印与智能硬件，移动互联网相结合，为全球用户“定制”产品与服务。据悉，黑格科技拥有自主研发的3D打印机，精度达25m，仅为头发丝的1/4，打印质量科媲美同类型的国际顶级3D打印机，实现了长时间、大批量、低成本的3D打印，所有的3D打印耳机均由自研发的3D打印机生产，未来将推出面向高端用户的定制化3D打印耳机。

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