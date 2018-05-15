平价上网 让我们不再是能源的“局外人”

光伏对于中国而言绝不仅仅是一个产业，如果说美国掌握了全世界的“芯”，就像人的心脏；那中国则掌握了全世界的“能”，即人体的血液。

历史总是惊人的相似，每当站在一个新时代来临的前夕，人们总是给予高度关注且充满期待，市场也总看似异常平静，却又暗潮汹涌。平价上网，光伏同样迎来发展历史上的重要转折点，行业成长逻辑正逐渐摆脱对政策和补贴的依赖，一个新的、自发的十年高速成长期正在开启。根据国金证券测算，我国光伏新增装机在2019年实现平价后快速上升，并将在2024年、2028年前后迎来两次需求高峰，当年新增装机分别有望达到288GW、339GW（约为2017年的6倍）。

国金证券认为，基础用电需求保持较快增长是光伏装机容量提升的基础，新能源汽车渗透率持续提升以及对存量煤电的替代提供可观的额外空间，预计中国用电需求未来12年将翻番增长至13万亿千度，而光伏自身发电成本的持续下降则是高增长的根本动力。

实现平价上网后，光伏需求增长将遵循如下的一套逻辑：光伏在经历了补贴驱动和用户侧平价带来的几轮高速增长后，下一轮需求高峰将在发电侧平价与替代存量煤电条件达成后到来。（1）新建VS新建，2019年发电侧平价：实现发电侧平价后，新建光伏电站将比新建煤电厂更具经济性，光伏发电将成为满足新增用电需求的首选。（2）新建VS存量：2026年开始替代煤电：目前我国在运的1020GW煤电厂，仍主导着6．3万亿千瓦时存量用电需求中的2／3，当光伏LCOE下降到低于在运煤电厂营运成本，则理论上存量煤电将面临利用率显著下降甚至提前退役，广阔的存量电力市场空间将对光伏打开。

任何类似抢装潮这样的现象都只出现行业未成熟，或未真正商用化的阶段。平价上网，光伏“商用化”窗口被打开，有了商用化前景，就有了刚性需求。补贴下调是基于系统装机成本下降的前提，是平价上网的必经之路。系统各个环节降本增效完全能够覆盖补贴下调的影响。成本下降、补贴下调使得光伏发电度电补贴依赖越来越小，受政策、指标的约束越来越小。行业限制的天花板越来越高，更大的市场空间正在释放。

如果说前平价上网时代，行业主要驱动力是“技术创新”，那后平价上网时代，市场推手则是要“模式创新”。模式创新本质是把资源和资金重新整合，形成一个全新的业态。对于火力发电而言，成本是它的护城河，可这条护城河越来越窄。现在全球经济下行，历史上每次经济下行周期，它所有系统性参数都无法改变，包括人口架构、负债率、新旧动能间的博弈，任何国家政府都改变不了，而只有一个东西可以克服经济周期影响，那就是趋势，技术发展的趋势、能源演变的趋势、遏制气候变化的趋势。我们其实现在也在经历这个周期，同时大家看到：越来越多资本主动在往这个需求里走，就会把一个我们希望它发生的事，“平价上网、改变能源结构”，变成一个必然会发生的事。这是不可逆的大势。

光伏对于中国而言绝不仅仅是一个产业，如果说美国掌握了全世界的“芯”，就像人的心脏；那中国则掌握了全世界的“能”，即人体的血液。“心”可以换，血则供应所有器官之源源不断的赋能，无法替代。“能力越大，责任越大”，未来30年的国运和泱泱大国的底气将支撑中国引领世界的新能源变革和经济可持续发展。这是不可违的大运。

平价上网，让我们不再是能源的“局外人”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214606-1.html

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