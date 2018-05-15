光伏产能过剩的唯三应对法宝：提速、增效和降本

时至今日，中国光伏市场的产能过剩已经毋庸讳言了。

公开数据显示，截止至2018年第一季度，中国市场上有据可查的光伏产能超过140GW，然而日益走高的巨大产能却没有匹配到相应的市场需求，2018年全球新增光伏装机量乐观估计在100GW－120GW之间，供与需之间的巨大差额，必然带来占据全球光伏产能70％以上的中国光伏制造业大洗牌：落后产能、代工为主的中小厂牌……在过剩大环境下的日子越发捉襟见肘，套用那句很流行的话：毁灭你，与你无关。

说无关其实也有关，梅耶博格中国区总经理葛民先生日前在采访时就曾向记者说过这样一段话，“市场是一个讯息万变的东西，尤其我们这个行业受到诸多决定性因素影响，比如政策导向，比如技术路线，比如持续不断的投入和创新，比如始终坚持用新的高效产能淘汰落后产能”。一句话，在竞争中始终保持优势才能在产能过剩的大潮中幸存。

超过20GW的过剩产能预期

中商产业研究院2016年曾在《2017－2022年中国光伏电池组件行业趋势及调研分析报告》中做一个预测，2016年中国硅片产量为64．79GW；2017年这个数字会上升到97．84GW；2018年中国硅片产量将超140GW。然而，经过2018年第一季度之后，我们知道140GW远不能描述今年各大巨头产能扩张的势头，仅第一季度公告：1月隆基股份发布单晶硅片业务2018－2020年发展规划，显示2018年单晶硅片产能将扩大到28GW；中环股份也公告将在本年度实现单晶硅片产能23GW；4月保利协鑫公告在原有30GW多晶硅片产能之外，90亿在曲靖建设20GW单晶硅生产线，开始“单多晶双线”作战；晶科能源8GW，阿特斯5GW，晶澳、韩华、通威股份也都对扩产跃跃欲试。

然而，据IEA测算，截止至2017年底，全球光伏发电累计装机402GW，去年新增安装98GW，同比增长29％，其中中国市场新增装机53．06GW，在全球市场中占据了过半江山；供应链中，中国光伏行业协会数据表明，中国的硅片、电池片和组件产量占全球总产量的70％以上。巨大的产能对应的并不是对等的安装预期，不同于2017年的“狂飙突进”，行业各方对于2018年的预期并不乐观：外媒Bernreuter Research表示，假如“中国的新增装机量达到65GW”，2018年全球将有120GW的安装量，但是大致应该与2017年的数据相仿；中国光伏行业协会秘书长王勃华在4月底对全年装机量的估算为40－45GW，中国可再生能源学会光伏专委会副主任王斯成则略微乐观，认为这个数字可能为55GW……距离Bernreuter的65GW预期都有不少的差距，就算2018年全球新增装机量实现120GW，市场上仍有远超20GW的产能过剩。



本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214607-1.html

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