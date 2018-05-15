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滴滴美国研究院获得加州自动驾驶测试资格

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科技传媒网 盖世汽车网 2018-05-15 12:03

据外媒报道，根据加州机动车监管部门网站显示，5月10日，滴滴美国研究院已获准在美国加利福尼亚州测试自动驾驶车辆。滴滴美国研究院是第53家获得测试许可的公司

据外媒报道，根据加州机动车监管部门网站显示，5月10日，滴滴美国研究院已获准在美国加利福尼亚州测试自动驾驶车辆。滴滴美国研究院是第53家获得测试许可的公司，此前，特斯拉、福特、苹果等许多公司已获得测试资格。

滴滴尚未对此发表评论。滴滴创始人程维曾表示，“2018年是滴滴全面出击的一年。”其也曾在多个场合强调自动驾驶之于滴滴的重要意义。

滴滴美国研究院获得加州自动驾驶测试资格

2016年，滴滴收购了Uber的在华业务，希望能在与硅谷科技公司的竞争中获得优势。除了滴滴出行之外，中国互联网三巨头BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）对自动驾驶业务的部署也不甘落后。百度2016年获得了在加州测试自动驾驶汽车的资格，并且还在旧金山建立了研究中心，以促进其在人工智能领域的发展。据报道，阿里巴巴和腾讯也有测试自动驾驶汽车的计划。

然而，这些科技巨头推出自动驾驶汽车的雄心壮志，正经受着一系列自动驾驶车辆车祸事故的考验。3月份，优步自动驾驶测试车辆在亚利桑那州导致行人死亡。事件发生后，Uber暂停自动驾驶测试。5月8日，一辆2014款特斯拉Model S汽车在佛罗里达州发生车祸并起火，事故造成两死一伤，均为青少年。

滴滴，主要通过投资和与竞争对手合作，一直致力于全球范围内的扩张。今年早些时候，滴滴获得了巴西出租车初创公司99 Taxi的控制权，并与Tallinn、Taxify和Careem等初创公司合作。上个月，滴滴出行宣布进军墨西哥市场，在墨西哥州首府托卢卡（Toluca）推出滴滴快车服务。据报道，日前，滴滴已经在墨西哥上线了自己的网站，并且向司机和乘客宣传自己的服务，同时开始了司机招募，将以直营方式与曾经的老对手 Uber 正面对抗。这是滴滴首次在中国以外的地区进行直接扩张。据报道，该公司正就上市事宜进行谈判，这可能有助于其估值达到700-800亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214608-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:测试自动驾驶滴滴

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