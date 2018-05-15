河南省出台支持智能制造和工业互联网发展若干政策

近日，河南省下发《河南省支持智能制造和工业互联网发展若干政策》，对智能装备产业发展、企业智能化改造、开展试点示范、工业互联网平台建设、企业上云等方面给

近日，河南省下发《河南省支持智能制造和工业互联网发展若干政策》，对智能装备产业发展、企业智能化改造、开展试点示范、工业互联网平台建设、企业上云等方面给予政策和资金支持。

《政策》规定，在智能装备产业发展方面，对有重大带动作用、投资3亿元以上的项目，优先列入河南省重点项目管理范围，河南省先进制造业发展专项等资金给予支持；对列入河南省智能制造和工业互联网发展三年行动计划的重点智能装备产业基地，所在地政府要出台相应的支持政策。

在企业智能化改造方面，对实施“机器换人”、生产线智能化改造和建设智能车间、智能工厂、智能化示范园区的，从省级层面制定相应奖补政策；对实施智能化改造、验收达到智能工厂和智能车间标准，且符合行业超低排放标准的企业，经认定可以不纳入工业企业错峰生产范围。

支持开展试点示范，对获得国家智能制造、工业互联网、制造业“双创”平台、大数据产业发展等试点示范的企业，给予一次性奖励100万元。对获得国家产业集聚区智能化试点示范、新型工业化产业示范基地的，给予一次性奖励200万元。

对河南省级智能化改造项目，将软硬件投入的后补助比例由8％提高至30％，最高不超过1000万元；经省级认定的智能工厂、智能车间，分别给予一次性奖励100万元、50万元。对获得省级智能化示范园区、新型工业化产业示范基地的，给予一次性奖励100万元；支持工业互联网平台建设，对纳入省重点培育名单的综合性工业互联网平台一次性奖补2000万元，行业工业互联网平台一次性奖补1000万元。

支持企业采取按需付费、以租代买、服务租赁的模式，使用云平台服务商提供的信息技术基础设施和业务应用等资源服务。河南省统一协调云平台服务商并达成合作协议，降低河南省企业按需使用云资源及云化软件费用，整体优惠比例不低于30％。

在创新金融支持方式上，建立智能化改造企业“白名单”，金融机构对列入“白名单”的企业制定专项支持政策。鼓励各地出台政策，对企业通过融资租赁方式引进智能装备给予补助。引导融资担保服务机构对生产、采购智能装备的企业提供融资担保服务。

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