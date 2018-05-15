小鱼在家获百度领投新一轮融资 累计融资额超1.7亿美元,百度 融资 智能硬件 小鱼
科技传媒网讯 网易科技新闻5月14日消息，小鱼在家正式宣布完成C+轮融资，该轮融资由百度再次领投。截至目前，小鱼在家累计融资额已超过1.7亿美元。
目前，小鱼在家已与百度形成深度战略合作。随着百度AI战略的全面深入，百度已多次领投小鱼在家，将小鱼在家视作其人工智能战略落地中国家庭的核心合作伙伴。双方合作十分紧密，涉及技术、资本、渠道、内容资源等多方面。
小鱼在家已与百度联合推出多款产品，包括“分身鱼”视频通话机器人、“小度在家”智能视频音箱等，均搭载了最新的DuerOS系统。小鱼在家系列产品已进入全球50个国家，覆盖超过745个城市的家庭用户，口碑极好，且用户两年留存率高达70%。
“小度在家”是由小鱼在家与百度最新联合推出的国内首款智能视频音箱，已于3月26日在北京百度熊掌报告厅发布，京东平台预约量突破18万。
小鱼在家母公司AiNemo Inc.，成立于2014年3月，致力于打造全球领先的家庭智能硬件、智能家庭操作系统、IoT终端，提供面向家庭垂直场景的应用与服务。
目前，小鱼在家在北京和广州都已建立研发基地，并于今年初在加拿大蒙特利尔成立了人工智能实验室，拥有众多自主技术专利。（崔玉贤）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214612-1.html
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