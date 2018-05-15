微博：加大力度处理热搜榜热门话题榜刷榜行为

科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日，微博发布关于加大力度处理热搜榜热门话题榜刷榜行为的公告，表示将对刷榜行为的直接受益者进行处罚：对于存在刷榜行为的热门话题及主持人，对于流量异常搜索词及指向对象进行连带处置。

此外，微博还公布了一系列相应处罚措施，包括相关明星、节目、事件名称；3个月不能再上热门话题榜和热搜榜；相关账号3个月不能主持话题等。





具体规则全文如下：

热搜榜和热门话题榜能够快速、准确反映出微博用户对于热点内容的关注程度和方向，逐渐成为微博中显著的曝光位被高度关注。因此，有一些企业及娱乐行业从业者为了获取关注和流量，开始进行有组织的刷榜行为，社会上也出现了一些相关的互联网黑产。

微博为了确保热搜榜、热门话题榜的真实可信，不断对产品本身进行算法升级并设置了以大数据识别为基础的防刷体系。对于存在作弊特征的行为，系统都会实时进行识别和拦截。

微博通过技术手段构筑防御屏障的策略已经不能满足用户及社会对微博的预期，为了更好的遏制和打击刷榜行为，微博将加大对热搜榜热门话题榜刷榜行为的处理力度，并对直接受益者进行处罚：对于存在刷榜行为的热门话题及主持人，对于流量异常搜索词及指向对象进行连带处置。不断推动改善榜单的生态环境，传递真实、正能量的信息，有效打击破坏社区规则的不正当竞争行为。

根据3月以来的统计情况，刷榜行为突出的热搜词和话题如下：

金裕贞思念?

思想聚焦 熬夜

Mostlytiny-ceo

陈若轩 慕容沣?

王嘉尔 巴比龙

徐正溪 狼系男友

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处罚措施：

1、以上相关明星、节目、事件名称，3个月不能再上热门话题榜和热搜榜；

2、相关账号3个月不能主持话题；

微博将以此做法为基础，对热搜榜热门微博榜的刷榜行为进行持续的管制。同时微博也会积极推动和配合主管部门和公安部门对其中可能涉及到的违法犯罪行为进行调查取证，希望能够以法律手段维护互联网环境的健康清朗。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214613-1.html

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