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2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-15 12:25

2018年一季度，我国新能源乘用车产量增速显著，合计12.8万辆，同比增长196.1%；由于2018年新能源汽车补贴政策调整，2月12号是补贴调整的分界，多数车企选择在过

新能源乘用车动力电池PACK市场概况

2018年一季度，我国新能源乘用车产量增速显著，合计12.8万辆，同比增长196.1%；由于2018年新能源汽车补贴政策调整，2月12号是补贴调整的分界，多数车企选择在过渡期前冲量，已获得相对较高补贴。


2017.1-2018.3新能源乘用车PACK产量（万套）

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

数据来源：科技媒体 产业研究院

动力电池PACK市场企业类型

目前乘用车动力电池PACK市场参与企业主要有三种类型，车企、电池企业、专业第三方PACK生产企业，三种类型企业在PACK环节市场上各有优劣。


中国动力电池PACK生产企业类型

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

数据来源：科技媒体 产业研究院


动力电池PACK市场合作模式

目前乘用车动力电池PACK市场的三种类型：车企、电池企业、第三方PACK企业，通过各种方式合纵连横，产生多种合作模式；旨在通过各种资本绑定，来促进技术融合，市场锁定。

中国动力电池PACK合作模式

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

数据来源：科技媒体 产业研究院

动力电池PACK市场结构

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

数据来源：科技媒体 产业研究院


根据科技媒体产研电动车研究所对PACK市场的梳理，在乘用车市场，目前仍然是车企自建为主，自主车企、合资车企、新进入车企都选择自建PACK厂，占比将近一半。电池厂通过自建PACK线，供应给第三方PACK企业，或选择车企就近落地配套，占比约为37%。第三方PACK厂市场份额较少，仅为15%。

2014-2018Q1新能源乘用车动力电池PACK市场占比（%）

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

数据来源：科技媒体 产业研究院


动力电池PACK市场竞争格局（车企自建PACK类型）

车企自建PACK企业主排名与车企销量基本一致，比亚迪、上汽、奇瑞、长安等销量靠前车企均通过自建PACK减低成本，保证供应链稳定，北汽之前自建PACK普莱德被收购，BESK由于电芯原因停产，后期自建PACK匠芯新能源还未投产，因此不在前列。

2018年Q1新能源乘用车车企自建PACK产量情况（套、%）

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

数据来源：科技媒体 产业研究院

车企自建PACK配套情况

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

数据来源：科技媒体 产业研究院

动力电池PACK市场技术趋势

动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的效率，同时也会影响到电池寿命和使用安全。目前常规的冷却方式有四种：自然冷却、强制风冷、液冷、直冷四种，随着电池能量密度的提高，PACK热管理技术日益突出，未来液冷、制冷等冷却方式将会成为主流。

2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214614-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:动力电池新能源乘用车

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