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卡塔尔推世界首个5G商用网络 可手机要等明年？

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-15 15:00

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（原标题：World’s ‘first’ commercial 5G network launches in Qatar）

卡塔尔推世界首个5G商用网络 可手机要等明年？

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月15日消息，据美国媒体报道，卡塔尔的运营商Ooredoo当日推出“世界上首个商用5G网络”5G Supernet，并承诺在该国首都多哈提供5G NR标准服务。至少从2016年起，Ooredoo公司就一直在朝部署5G积极努力，此前已经完成了5G测试，开发了早期的5G基站，并在去年11月与卡塔尔航空合作测试5G企业服务。

Ooredoo不是第一次宣布在世界上率先部署5G，此前该公司就向一些VIP客户提供准标准“5G速度体验”，今年3月又与中兴合作商业发布5G标准硬件。今天该公司宣布在多哈推出3.5GHz频段的“第一阶段”5G Supernet，覆盖从卡塔尔之珠到哈马德国际机场的数英里范围。移动5G服务覆盖了多哈一些旅游目的地，如Lagoona购物中心、Katara文化村、西湾、海滨大道和Souq Waqif市场。

Ooredoo在全球10个国家拥有1.64亿客户。不过，该公司目前似乎缺少5G设备，“使用Ooredoo 5G Supernet网络要求从Ooredoo购买兼容5G的设备”，但该公司网站目前没有上架任何这种设备。去年Ooredoo在速度体验期间曾向VIP客户提供了定制的准标准5G设备。

另据《海湾时报》最新消息，Ooredoo承诺“在1个月内”提供客户终端设备（CPE），并在2019年6月前提供5G智能手机。通常CPE指的是5G固定硬件如用户家里的“猫”，该公司也可能是提供无线5G热点。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214616-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机5G多哈卡塔尔ooredoo

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