23．95%！一张图看天合、隆基与晶科如何创单晶PERC电池效率记录

日前，晶科宣布其最新的P型PERC单晶太阳能电池效率达到23．95％，再次打破了此前同类电池的效率记录，其结果经过中国科学院新能源发电系统和风力发电系统质

日前，晶科宣布其最新的P型PERC单晶太阳能电池效率达到23．95％，再次打破了此前同类电池的效率记录，其结果经过中国科学院新能源发电系统和风力发电系统质量检测中心的认证。PERC电池技术已经在业界广泛使用，而如何优化结构和工艺，挖掘PERC技术的潜力则成为了各大厂商研发机构的重要工作，在这一领域，国内的光伏制造商已经取得了世界领先的结果，下面就由小编带你梳理一下近年来我们创下的电池发电效率记录吧：

2014年11月，天合宣布其P型PERC电池效率达到21．4％

2015年12月，天合宣布其同类电池效率提高到22．13％

2016年12月，天合宣布其同类电池效率达到22．61％

从去年下半年开始，国内厂家在单晶硅电池效率方面展的竞争开始日趋白热化：

2017年10月17日，隆基宣布其p型单晶硅PERC电池效率达到22．71％

2017年10月25日，晶科宣布其p型单晶硅PERC电池效率达到22．78％

2017年10月27日，隆基宣布其同类电池效率达到23．26％

2017年11月8日，晶科宣布其同类电池效率达到23．45％

2018年2月27日，隆基宣布其同类电池效率达到23．6％

2018年5月9日，晶科宣布其同类电池效率达到23．95％

在PERC电池结构的基础上，隆基在其最新的破纪录电池中还使用了多主栅和选择性发射极技术，而晶科在其最新的破纪录电池上也在PERC的基础上同时采用选择性发射极和多层减反射膜。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214617-1.html

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