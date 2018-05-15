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首汽约车宣布携手e代驾签署战略合作协议

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-15 15:03

首汽约车宣布携手e代驾签署战略合作协议,首汽约车 e代驾 出行

科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，网约车品牌首汽约车宣布与e代驾签署战略合作协议，在双方平台内各自接入代驾业务和网约车业务，完善服务板块，打造更加完整的出行生态链。

双方表示接下来将共同开发双方的渠道，在业务、用户资源上进行对接和互动，用双方领先于行业的服务优势和品牌影响力，为消费者带来更具品质感、安全合规的出行体验。

首汽约车相关负责人表示，和e代驾完成渠道互通之后，首汽约车能够通过代驾业务补全自身的服务板块，并利用e代驾成熟、合规的服务，为首汽约车的消费者提供更加安全、品质的出行服务。而e代驾通过在App中接入约车业务，可以在增加自身服务场景的同时，获得海量优质用户，实现用户规模的迅速增长和业务量的增长。对方还提到，未来首汽约车和e代驾之间还将打通会员体系，以为消费者带来更好更完善的服务。

据悉，两年多的时间里，首汽约车先后上线了出租车、商务福祉车、国际用车、网约大巴等业务，来满足不同用户群体的更多场景化出行需求。

此次首汽约车与e代驾的合作，首汽约车表示，这是对首汽约车出行生态链的一次补全。同时还能够充分整合双方的用户资源，首汽约车的大量中高端用户群体，他们对品质、合规、服务舒适度有着较高的追求，而这些用户正好契合了e代驾的目标群体，双方渠道的打通必然将给e代驾带来更多新鲜的血液。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214618-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:出行e代驾首汽约车

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