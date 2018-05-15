家庭光伏发电何以不再“看上去很美”？

居民家庭发电7个月，这大半年来自家用电不用钱，还获利1226．16元。光伏发电“家庭版”在太仓市有了令人羡慕的生动案例。

居民家庭发电7个月，这大半年来自家用电不用钱，还获利1226．16元。光伏发电“家庭版”在太仓市有了令人羡慕的生动案例。

家庭光伏电站距离普通人有多远？5年前，对于普通居民来说，家庭分布式光伏发电曾经“看上去很美”，可望而不可即，因为当时非业内人士或光伏发烧友很难方便地、廉价地购买设备。率先试水的家庭光伏电站用户都认为是在“玩”做一件自己感兴趣的事情，目的并不在于赚钱或出名。正因如此，学界、业界当时还对家庭光伏发电的经济性前景提出了疑问。

近年来，随着国家对于光伏发电扶持政策的日趋完善，屋顶建站迎来了一波安装热潮，不少普通居民、企业把屋顶闲置资源有效利用，在满足自身用电需求的前提下，将剩余的电卖给国家电网，既省掉了电费，又增加了收入，还践行了节能、环保，可谓一举多得。

时至今日，分布式光伏发电技术越来越成熟，产品也越来越成熟。那么，阻碍光伏发电走进居民家庭、走进企业单位的主要因素是啥呢？其实，光伏发电“家庭版”在太仓的成功出现已经给出了答案。那就是在技术和产品越来越成熟的同时，必须还要有越来越成熟的服务同步跟上：为光伏发电项目的并网提供各项便利措施，从接入系统方案设计，到发电系统的并网调试、验收等全过程跟踪服务，各个环节开辟绿色通道。运行技术人员对接项目建设，经常深入现场，对客户光伏发电项目的安全管理和并网调试工作进行了现场指导。

试想一下，假如没有这样的服务，又何来太仓地区光伏发电项目的高速发展呢？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214619-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm