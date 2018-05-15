全球3D打印扩张：HP等巨头进一步布局他们的技术

惠普的多喷射融合技术最近一直很火，遍布全球的英国，印度和其他地区。现在Multi Jet Fusion正在向墨西哥进军。该国第一套系统已与惠普客户 Boja3D( 一家数字制

惠普的多喷射融合技术最近一直很火，遍布全球的英国，印度和其他地区。现在Multi Jet Fusion正在向墨西哥进军。该国第一套系统已与惠普客户 Boja3D( 一家数字制造服务商)签定安装。

“我们很高兴能够推出行业领先的3D打印技术，以帮助推动拉丁美洲这一关键制造业市场的数字化改造，”惠普拉丁副总裁兼总经理Marcos Razon说。“惠普的Multi Jet Fusion技术现已在美国，欧洲，亚太和拉丁美洲相继上市，我们正在改变世界各地的世界设计和制造方式。”

Boja3D将使用HP Jet Fusion 3D 4200系统为客户提供3D打印服务，该系统可以以10倍的速度和其他3D打印系统的一半成本生产生产级零件和原型。

“我们正在使Multi Jet Fusion成为我们业务的基础3D打印技术，因为它具有转换质量，速度和成本效益以及在同一平台上原型和生产功能部件的能力，”合作伙伴和运营部门的Victor Anaya说道。“随着各种行业客户对先进3D打印技术的需求不断增长，我们很高兴能够帮助他们以墨西哥首家HP Jet Fusion解决方案提供商的方式对其业务进行数字化改造。”

与此同时，Markforged与澳大利亚Redstack合作，向工程和建筑专业人士提供设计技术和服务，并将其扩展到世界的另一端。Redstack已经是MakerBot，Ultimaker和Formlabs 3D打印机，以及各种各样的软件解决方案的经销商，现在将增加 Markforged的生产级3D打印机其库存。Markforged 最近开始向其客户和经销商出货 Metal X 3D打印机，它提供的3D打印机可以制造金属，碳纤维，凯夫拉尔等等的坚固零部件。

“到目前为止，3D打印客户已经在质量，时间和可承受价格之间进行权衡，”Redstack创始人兼董事总经理Michael Lachs说。“有了完整的工业系列和新的Metal X打印机，这些折衷不再存在。制造商现在可以轻松打印当天优化强度和可负担性的零件。制造商一直在寻求更快，更简单，更便宜的方法。现在，我们可以为制造商提供一个革命性的答案，以满足澳大利亚对定制产品日益增长 对当前的制造方式构成了颠覆性的挑战。”

最后，以色列公司Massivit 3D 自2016年推出其巨型Massivit 1800 3D打印解决方案以来，取得了巨大成功。自大成型尺寸 3D打印机发布以来，该公司每年的销售额增长了100%。像这样的增长意味着必要的扩张，Massivit 3D无疑正在扩张，进入亚洲，欧洲和美洲等地区，并在当地发展。

“为了实现这一增长，我们最近在全球任命了十几家经销商，”Massivit 3D销售副总裁Erez Zimerman说。“作为打印行业的资深人士，他们将确保我们的解决方案不断创新，促进跨多个行业的优质，引人注目的视觉沟通。我们的目标是通过提供与传统大幅面项目相比具有更大品牌影响力的各种应用程序，允许打印供应商通过现有客户创造新的收入来源。”

最近，Massivit 3D在英国和爱尔兰增加了其第一个经销商。CMYUK是2D打印机，层压机和切割机的零售商，现在Massivit 1800已成为其首款3D打印机。

CMYUK集团总监Robin East表示：“我们的客户跨越了许多视觉市场，例如零售，POS，企业装饰和展览，并且不断寻求新的创新方法来提高高影响力展示的标准。”

Massivit 3D最近还任命了一位北美新任总裁，以更好地管理该公司在该地区不断增长的业务。曾任惠普加拿大国家总经理的Kevin Sykes将负责建立和领导Massivit 3D的北美子公司。此外，该公司还扩大了其在欧洲和亚太地区的销售部门。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214620-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm