生产和设计同步运行！歌尔数字化车间为智能制造树立标杆

位于潍坊高新区樱前街的歌尔光电园内,一座外表看似普通的车间内部正在“大动手术”。“手术”结束后,一座填补国内精密电声器件智能制造领域空白的精密电声器件数

位于潍坊高新区樱前街的歌尔光电园内，一座外表看似普通的车间内部正在“大动手术”。“手术”结束后，一座填补国内精密电声器件智能制造领域空白的精密电声器件数字化车间将闪亮呈现。

“项目2017年10月开始建设，计划建设周期3年，目前正在紧张地施工中，预计今年秋季将进行部分功能测试。”5月4日上午，歌尔股份有限公司市场副总裁常刚告诉记者，这个项目是国家核心竞争力项目，并已列入我省新旧动能转换重大项目库。

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，是全球新一轮技术革命加速发展的核心领域之一，也是各国构筑竞争新优势、抢占竞争制高点的必争之地。在国内的精密制造领域，随着信息化水平的提升，包括歌尔在内的不少企业纷纷试水智能化制造，生产线向自动化和数字化融合方向发展。然而，多数企业研发、生产、售后等全链条的数字化水平并不高。

歌尔的精密电声器件数字化车间是基于企业已有的精密电声器件研发、制造技术基础，结合新一代信息通信技术重点建设的数字化车间。项目建成后，不仅制造环节的数字化程度高，还将连通客户与供应商，实现研发和供应链的协同，并通过研发、工艺产线布局仿真，实现数字化孪生体。

“数字化孪生体是指生产和设计部分完全对应，同步运行。企业可以在虚拟化中率先做仿真、虚拟测试。产品真正投入生产时，将会大大减少生产线的调试、磨合时间，从而提升了企业的生产效率。”常刚说。

记者还了解到，歌尔的数字化车间除微型扬声器、受话器和模组智能生产线外，工业大数据平台、工业网络、智能仓储系统等也将成为车间的“内核”。其中，工业大数据平台将依托采集的生产数据、设备数据、品质数据等，通过建模分析，优化整个生产工艺和过程，从而提升生产效率、产品品质，进而降低运营成本，有效提升歌尔精密电声器件制造数字化水平和核心竞争力，同时为消费电子行业树立标杆，起到引领示范作用，带动整个行业数字化水平。

据了解，这个项目建成后，可形成年产精密电声器件超4.8亿只的生产能力，填补国内精密电声器件智能制造领域空白，对中国智能制造具有重大示范作用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214621-1.html

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