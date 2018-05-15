中型加工企业如何看待智能制造？壹佰分地板如是说

半自动化和匹配的机器人是未来工厂调整的方向，主要还是取决于设备供应商技术的成熟与单批次订单量的增加。提升设备自动化程度、优化管理结构和订单集中生产是非

伴随着中国制造2025，智能制造相关方案提供商越发受到关注。不过，作为产业升级服务平台，除了方案商，我们认为也应该从制造业企业本身的角度，看他们如何看待和实施智能制造。本期我们与壹佰分地板的总经理陶振杰进行了交流，他分享了作为一家中型制造企业，他们如何看待和实践智能制造。

地板行业现状

地板行业已经发展了很多年，目前行业格局已经基本稳定。整个行业目前品牌碎片化比较严重，集中度不高，行业大概分成三个梯队，头部几家大品牌商，如圣象地板等，年收入在10亿级，最高达到70级水平。中部20-30家品牌商，年收入数亿元的水平。尾部则是广大的数万家无品牌的加工厂。

壹佰分地板处于行业的第二梯队，是国内知名地板出口企业，“中国强化木地板之都”、“中国强化木地板出口基地”支柱企业。公司位于常州市，自2002年创始至今，产品销往欧洲、美国、韩国、日本、东南亚等二十多个国家和地区。

地板生产主要依靠机床和各类加工设备，不同工厂工艺不尽相同，但大体经过木材前期处理、面板和芯板加工、成型、砂光涂饰、开槽、检验包装等步骤。目前上下料、质检等环节主要还是依赖人，劳动力密集程度较高。

壹佰分地板与智能制造

当前的加工设备和信息化情况

目前国内地板生产制造除了圣象地板是全面数字化软件和自动化机械运营，其他所有加工工厂主要都是德国、合资品牌或国内品牌生产设备组合运营生产。壹佰分地板工厂目前在生产环节没有打通数字化软件系统，但在设备方面在不断的优化，用相对自动化来缓解用工压力和人工成本的不断上涨。

单批次订单的批量性和设备投资是壹佰分地板目前没有数字化升级的两个较大原因。例如圣象的设备投资高达2-3亿元，而目前壹佰分地板这样的中等规模企业，订单量不足以支撑如此庞大的设备投资和运转。目前地板的生产过程中，属于分段式生产，设备需要人进行监控，很多设备来自德国，无法进行软件的云平台化运营。

智能制造的发展方向

壹佰分地板目前工厂的劳动密集型程度比较高，现在在通过提升设备的自动化程度来缓解劳动强度，从发展的角度，半自动化和匹配的机器人是未来工厂调整的方向，主要还是取决于设备供应商技术的成熟与单批次订单量的增加。

地板的生产流程还需要依赖不同工序和不同的质检流程来完成，基于目前的离散化流程，目前地板行业除了圣象强化地板生产线以外，绝大多数制造工厂基本实现不了工业联网和智能制造。

行业内的伙伴目前基本思路都是一致，提升设备自动化程度、优化管理结构和订单集中生产是非超大规模生产企业的出路。

提升产品品质不只是智能制造

对中型企业来说，抛开生产系统的自动化升级，产品的品质提升必须通过供应商管理和公司内部质量管理来实现，生产效率提升则需要通过订单的集中优化、高效的生产设备和富有经验的管理团队来实现。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214622-1.html

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