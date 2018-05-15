517天猫通信狂欢节开启，值得选购的通信产品都在这了

517天猫通信狂欢节开启，值得选购的通信产品都在这了

2018年天猫517通信狂欢节于5月15日开启，为期三天。据了解，此次通信狂欢节在规模上都超过了往届，吸引了上千家商家参与，达到历史新高。

在这场众多品牌大展身手的通信狂欢节中，其表现比较亮眼的莫过于荣耀了。双千兆双频路由器荣耀路由2此次达到了直降60元的优惠力度，更有荣耀MagicBook 星云紫版本上市，还有实现24小时健康检测的荣耀手环3前来助阵。

助力百兆宽带升级，网速快人一步

随着百兆宽带速率提升的进程加速，越来越多的普通大众用上了百兆及百兆以上的网络。众所周知的是，Wi-Fi速度的快慢除了与宽带相关，还与路由器相关。路由器在宽带与Wi-Fi之间的作用，就像一个很关键的“管家”作用，如果它本身不能承载更多的“量”，那么你给再多，它也无法将之传递给终端使用。所以要想通信质量好，选路由器很关键。

荣耀路由2作为一款双千兆路由器，它支持全千兆网口和双频1200兆Wi-Fi，能够轻松应对100M及以上的宽带接入需求，让宽带充分发挥它的快，与装着100M的宽带、用着不到50M的网速情况说再见。

除此以外，面对很多用户对网速的极速要求以及家中人口众多造成的网络慢等问题，荣耀路由2还支持双网双通，能够同时接入两个不同运营商的宽带。而且还能通过APP对两个带宽进行分配，上网娱乐、视频可以连接不同的宽带，每一项体验的都是最好的Wi-Fi速度。

面对网络越用越慢等情况，荣耀路由2还支持Wi-Fi信道优化等功能，每天自动对Wi-Fi信道进行优化，不用担心越用越慢的情况。还有双频合一、双频优选功能的加持，将两个Wi-Fi频段统一到一起，并在其中进行优选，让你用的一直是最好的网络。

在网速体验上都能够实现快人一步，玩游戏、吃鸡就不用担心了，这样一款能让你享受极速上网体验的路由器，在517天猫通信狂欢节里仅需要189元就可以买到了，优惠力度颇大，用着百兆宽带网速却一直不达标的，可以考虑一下荣耀路由2。

通信速度全面提升，终端设备同样不容忽略

除让网络充分发挥宿舍的荣耀路由2，此次517天猫通信狂欢节上还有另外一款同样亮眼的产品——荣耀MagicBook，它的星云紫版本于5月17日上市，现已开启预售。

在保障网速传输的稳定性上，荣耀MagicBook配备2*2 MIMO双天线Wi-Fi，能够有效捕捉信号和提高网络速度，轻松实现多方位的穿墙接入需求，即便是在家中的角落，网络信号都能处于不错的状态。

相较于市场上众多笔记本，荣耀在笔记本内部做了360度的干扰防护，增加了61道工序，在工作的时候能够将信号干扰降低到最小，实现卓越的上网速率表现。

除此之外，荣耀MagicBook还是款长续航独显轻薄本，得益于57.4Wh大电池和荣耀独特的节电技术，实现了12小时的长续航，配备“满血版”MX150显卡，保证稳定性，工作、娱乐的同时也能保持稳定及快速。

另外一款荣耀的产品荣耀手环3同样也值得关注，具备50米防水等级，洗手、游泳、淋雨也不在话下，实现全天候的心率健康检测，为生活助力，仅需要159元就可以将其带回家。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214623-1.html

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