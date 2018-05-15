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重庆去年办理行政处罚案件4032件

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-15 15:22

2017年，重庆市环境行政执法总队（以下简称执法总队）坚持严惩重罚制度，深入推进宁静行动，不断规范执法行为，及时回应社会关切，切实保障环境安全，连续11年保

2017年，重庆市环境行政执法总队（以下简称执法总队）坚持严惩重罚制度，深入推进宁静行动，不断规范执法行为，及时回应社会关切，切实保障环境安全，连续11年保持重特大事故的“零”记录。

环保亮剑

行政处罚4032件，同比增加14％，罚款1．75亿元

去年，执法总队行政处罚环境案件4032件（同比增加14％），罚款1．75亿元。其中联合公安机关立案67件、侦破74件、起诉39件（69人），行政拘留99件（63人），有效震慑了违法企业。

执法总队还开展了长江经济带饮用水水源地执法行动、化工污染专项整治等20余项专项行动，特别在“利剑执法”行动中，集中检查企业1359家，处罚1250件，积极探索了跨区域交叉执法、按日通报进展、“点穴式”检查等工作模式，成为环保的“亮剑”之举。

此外，执法总队还联合市发改委、人行重庆营管部、重庆银监局建立环境信用评价制度，发布445家企业环境信用评价结果，包括22家警示企业、10家不良企业，将在行政许可、公共采购、金融支持等领域受到综合性惩戒。

宁静行动

治理关停各类噪声源60个，处罚夜间施工93件

为有效整治五类噪声问题，执法总队联合市公安局等10部门加大巡查、处罚和限批力度。2017年重庆市共治理关停各类噪声源60个，处罚夜间施工93件。

执法总队督促落实了隔声降噪措施，建成隔声屏3515米，建成道路降噪绿化带146万平方米，淘汰老旧公交车622辆，创建市级安静居住小区33个、噪声达标区70．9平方公里，功能区声环境质量达标率90．6％。

执法总队还主动牵头，理顺各部门的噪声监管职责，加强噪声防控能力，完善城市声环境质量管理体系。

规范执法

移动执法系统全覆盖，监管由人防向技防转变

2017年6月，重庆市实现了移动执法系统全覆盖，切实做到“执法留痕”，现场检查和行政处罚案件实现“线上”运转，执法效率和规范性得到有力提升。据统计，重庆市去年共开展检查1．4万次，制作各类执法文书1．5万份。

重庆市还不断扩大在线监控范围，环境监管逐步由人防向技防转变，监管的方位也在向“全行业、全因子”的方向转变，在线数据传输有效率达到98％，在全国名列前茅。

据了解，重庆市459家企业、730个站点都安装了在线系统（每天可接收数据约1500万条），全年发送超标和预警短信14．1万条，查处3起数据造假案件。

举报受理

通过局长接待日、领导包案、“3＋N”等推动问题解决

12369举报受理中心坚持全天人工值守，跟踪回访、督办移交等措施实行标准化管理，时刻关注群众环境诉求。经过16年的发展，已累计受理投诉50万件，成为群众与环保部门沟通最紧密的渠道。

2017年，共受理信访4989件、网络舆情2055件、电话投诉5．56万件、微信举报2337件，同比增加29％，交办率和按时结案率达100％。

为解决热点、难点问题，执法总队通过局长接待日、领导包案、“3＋N”专项治理等多种方式，推动积案和重难点问题解决。抽查回访近1．1万件，群众满意度达98．9％，有力维护了群众的切身利益。

应急联动

政府主导、企业主体、部门联动、环保支撑、社会救援

为落实企业突发环境事件风险评估、预案管理、应急演练、隐患排查和治理销号，执法总队共编制备案风险评估报告3372个、预案4294个，整改隐患628个，开展演练40余次，有效强化了突发环境事件风险管控。

执法总队还强化横向、纵向的应急联动机制，形成“政府主导、企业主体、部门联动、环保支撑、社会救援”的处置模式，重大决策以综合评判为前提，及时有效响应42件突发事件，保持较大及以上突发环境事件为零。

为严格落实追责惩戒措施，执法总队完成了11件事件的污染损害评估，对其中4件违法行为进行处罚，其余移交安监、交通等部门处理。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214624-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:环保环境案件

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