污水处理厂能否成为城市“化妆间”？

我国第一座污水处理概念厂近日在江苏省宜兴市正式开工建设。4年来，污水处理概念厂得到了国内外专家学者、地方政府、企业组织、青年学子的广泛参与，经历了多轮

我国首座污水处理概念厂――宜兴城市污水资源概念厂近日在江苏省宜兴市开工。开工当日，记者的朋友圈就被概念厂刷屏，既有期冀、也有质疑。期冀多是源于对我国污水处理事业引领世界行业发展的希望，质疑则是我国污水处理厂目前尚有不少现实问题没有解决，能否快速迭代更新？

对此，中持股份董事长许国栋用了一个形象的比喻解答上述疑惑：“如果把传统的城市污水处理厂比作城市居民家的厕所，那么我们是不是该考虑将它改造提升为条件更好的化妆间？污水处理厂应该像化妆间一样多功能，让人们爱上它。”

缘何要建概念厂？

面向未来、追求绿色可持续，重新定义污水处理厂与社会的关系，尝试与周边环境相协调

“过去30年，我国的污水处理厂在消除污染方面发挥了重要作用。但是，现在的污水处理厂已经不能满足以环境质量改善为核心的生态环境保护工作需要了。”不少环保业内人士持这样的看法。

资料显示，我国的污水处理厂将近5000座，但是在进水浓度、稳定运行、节能降耗等方面都存在问题。在中央环保督察中，多地污水处理厂污水直排、污泥处置、出水超标等问题突显，被点名要求整改。有业内人士告诉记者，有些地方的污水处理厂成为了“污水厂”，进水COD浓度比出水还低。除了污水处理厂自身问题，这与污水处理厂所在区域的管网、排水体制等密切相关。

“这些实际问题还没解决，为什么要建设高大上的概念厂？”这是一些环保人的疑问。有长期从事污水处理的人士告诉记者，面向未来进行技术创新和解决现有问题并不矛盾，相反可以以全新的理念和技术引起全行业的思考，重新定义污水处理厂与社会的关系，在减少资源和能源消耗，与周边环境相协调等方面积极尝试。

记者了解到，目前我国污水处理厂的工艺大多基于活性污泥法或者一些改良技术。相对于传统的污水处理厂，概念厂则是面向未来，在理念上追求绿色可持续，在工艺上寻求突破的资源和能源工厂。由此，概念厂也提出了4个新目标，即水质可持续、能源回收、资源循环、环境友好。

宜兴城市污水资源概念厂占地面积120．5亩，设计日处理污水两万吨，采用强效碳磷分离和主流厌氧氨氧化技术。

中国人民大学环境学院教授王洪臣指出，现有污水处理厂初沉池碳分离并不彻底，而且都以鼓风、曝气方式来去除污染物，有些时候还要添加碳源，实际上是对碳的巨大浪费。而概念厂将实现强力碳分离，将能量提取出来。国际上也已有这一趋势，2030年荷兰所有污水处理厂都将实现碳中和。

水质标准大幅提升

未来10年～20年无需提标改造，并强调通过量化和感知让公众了解

污水处理概念厂的标准有多高？以水质可持续为例，许国栋在接受记者采访时表示，我国现在执行的污水处理厂排放标准为一级A、一级B标准，而概念厂将制定和执行自身标准，这些标准符合现有的国家最高标准，将做到在未来10年～20年无需提标改造。

同时，我国现有污水处理厂的出水污染物指标非常有限，而缺乏对POPs（持久性有机污染物）、抗生素等对人体健康和生态环境具有持续危害性的化学物质的持续监测和治理。概念厂专委会的成员之一、清华大学环境学院教授余刚就曾在多个场合强调对这些污染物的分析、去除，这次他将在这方面的积累应用到概念厂中。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214625-1.html

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