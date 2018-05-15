主业换挡提速转型 首航节能抢滩千亿元光热市场

短短一年内，透过首航节能在光热发电领域的爆发式增长，公司在绿色能源市场中的“换挡提速”已经初现峥嵘。

在电站空冷行业一枝独秀的首航节能，正在一条新航道上酝酿着爆发。

根据披露的公司年报显示，2017年首航节能营收达到13．32亿元，同比增长48．88％。在增收的部分中，光热业务引人关注，全年斩获的4．13亿营收，相比去年激增1422．09％。短短一年内，透过首航节能在光热发电领域的爆发式增长，公司在绿色能源市场中的“换挡提速”已经初现峥嵘。

一直以来，中国太阳能光热发电的前景一直被新能源发电的光环遮盖。实际上，光热发电是目前唯一有望替代火电作为基础电力的长效清洁能源形式，解决了新能源领域的“最大难题”：能量储存――利用熔盐等储热介质，光热发电可24小时进行能量转换，从而实现电力输出“连续、稳定、可控”，而且可将电力直接并入电网。

作为发电周期内碳排放量最低的再生能源生产方式，光热发电已经成为国家节能减排目标体系中重要一环。国家发展改革委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》中要求，到2020年光热发电总装机规模需达到500万千瓦，按此估算，光热发电市场规模至少将突破1500亿元。

而早在2010年，首航节能便积极展开光热发电产业研发、团队建设并投入工程项目制造，前后投资数亿元，为的就是成为这片千亿级蓝海的“首航”者。

在外界眼中，首航节能一直是中国电站空冷设备行业内的绝对龙头企业，市场占有率接近50％。而近年来，面对空冷市场空间的收窄和原材料价格的不断攀升，公司向光热业务转向，看似是结构性的被动调整，实则却是首航节能在多年深耕光热领域后的一次顺势而立。

2014年1MW槽式光热电站机组发电试验成功；2016年亚洲第一座可实现24小时连续发电的熔盐塔式光热发电站――敦煌10MW熔盐塔式光热发电站一次并网成功；2017年中国第一个大型槽式光热电站中广核德令哈50MW槽式光热发电项目建成；2018年，即将竣工的敦煌100MW熔盐塔式光热发电站，有望成为中国第一批光热发电示范项目中首个建成的塔式光热电站――这些“首航制造”一日千里的背后，技术优势正成为公司在光热发电领域牢不可破的壁垒。

据了解，首航节能分布在中国和欧洲的研究中心聚集了全球顶尖的光热人才，是国内唯一一家同时布局和掌握光热发电塔式、槽式、碟式全部技术的公司；同时，公司于研发设计、核心材料研制、核心装备制造、系统集成以及电站运维上全面出击，已经在高度需求系统性和多专业配合的光热领域稳扎营盘。

2016年，为了突破光热发电技术和造价瓶颈、带动全行业跃升，国家能源局发布了20个太阳能热发电示范项目名单，其中相当一部分将在2018年并网发电。

在这份国字号企业扎堆的名单中，首航节能的敦煌熔盐塔式10MW光热发电项目综合排名位列第二；同时，20个示范项目中，有总装机占比近30％的项目都直接采用了首航节能的光热技术。

此外，在雄安新区成立一周年之际，首航节能“入场”新区，利用光热技术展开“储能＋清洁供热”相关业务，先期为新区内安新县县城80万平方米区域进行“煤改电”的技术优化。首航节能的技术先发与雄安新区高效、低耗的顶层设计理念高度契合，成为公司民用光热技术拓展增量空间的确据与期待。

年初，完全由首航节能技术支撑的敦煌10MW熔盐塔式光热发电项目和中广核德令哈50MW导热油槽式光热发电项目，在“国家大片”《辉煌中国》、《创新中国》、《厉害了！我的国》中次第亮相。壮阔的光热发电项目身后，首航节能正以中国技术名片的姿态，循国家战略，着力探索南非、中东、南美等国家或区域的巨大光热市场，计划与中国光热发电产业一同在“一路一带”沿线挖掘巨大的市场红利，进一步支撑国家“一路一带”战略的落地。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214626-1.html

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