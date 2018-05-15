印度连续二年可再生能源未达标 风电为何拖“后腿”？

近日，权威数据显示，2017－2018财年，印度并网可再生能源装机容量为11．75吉瓦，低于设定的14．45吉瓦的目标。这已是印度连续第二年未能实现其可再生能源的发展

近日，权威数据显示，2017－2018财年，印度并网可再生能源装机容量为11．75吉瓦，低于设定的14．45吉瓦的目标。这已是印度连续第二年未能实现其可再生能源的发展目标。据分析，印度2017－2018财年未实现可再生能源目标的主要原因在于风电领域增加的装机规模“太让人失望”。据称，2017－2018财年，印度计划增加4吉瓦的风电装机容量，但现实是仅增加了1．76吉瓦。

这是印度风电自2015－2016财年以来，首次未能实现容量增加的目标。此前两个财年，印度的风电产能增加甚至是明显超过预期的。之所以2017－2018财年风电会严重拖了印度可再生能源计划的“后腿”，这和印度不重视风电发展、补贴政策不稳定、电价过低息息相关。

虽然印度制定了到2020财年末，计划新增风力发电项目30吉瓦的目标，但和印度政府计划到2022年实现国内在营太阳能装机容量达到100吉瓦的目标相比，存在着相当大的差距。印度本身的风电资源尤其是海上风电资源十分丰富，被誉为全球最有潜力的风电市场，但如此巨大的潜力，装机目标却远低于太阳能，政府的不重视可见一斑。

政府的不重视还体现在对风电发电激励机制处置的随意性上。此前，印度设定的风电发电激励机制规定，企业采用风力发电，每单位电力可以获得一定的补贴。但2017财年一开年，该政策就被政府叫停，这大大打击了印度风电的安装和使用风电电力的热情，虽然财年中期印度政府又实行给予风电企业部分资金补贴的政策，但业内人士反映，印度反复无常的政策已经使整个风电行业感到困惑。恶果就是导致2017－2018财年，印度风电新增装机一度严重下滑。

除此之外，印度的风电上网电价并不高，2017年末，印度的风电上网电价甚至一度跌至每单位2．43卢比（约合0．23元人民币），这也极大地打击了印度的风电装机热情，更何况海上风电的装机成本比陆上风电还要高，如果印度的风电电价长期处于低位，那么印度巨大的海上风电潜力，将始终只会是潜力。

不过，随着印度相关政策的不确定性问题基本得到解决、风电的上网电价一定程度的回升等利好情况的出现，近期印度风电行业普遍认为最坏的时期可能已经过去。尤其是，印度对海上风电的逐渐重视，计划到2022年实现5吉瓦的海上风电装机容量更是增强了业内人士的信心，这也让诸多业内人士对印度风电行业的未来表示看好。

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