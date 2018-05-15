深圳核发自动驾驶道路测试牌照

深圳市14日向腾讯公司核发了智能网联汽车道路测试通知书和临时行驶车号牌，与该号牌对应的腾讯自动驾驶汽车可以在深圳市指定路段进行道路测试，测试期间必须配备

深圳市14日向腾讯公司核发了智能网联汽车道路测试通知书和临时行驶车号牌，与该号牌对应的腾讯自动驾驶汽车可以在深圳市指定路段进行道路测试，测试期间必须配备驾驶员和安全员。

图为获得智能网联汽车路测牌照的自动驾驶汽车。毛思倩摄

《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》已于5月1日起施行。在此背景下，腾讯公司向深圳市相关部门提出了道路测试申请。经评估，腾讯公司作为测试主体符合国家三部委规定的道路测试基本条件，满足道路测试的基本要求，深圳市准予核发道路测试通知书和字样为“粤B9K60试”的临时行驶车号牌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214628-1.html

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