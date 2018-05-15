富士康融的273亿资准备花在哪？

在创下36天的最快过会纪录之后，富士康的招股书却姗姗来迟。昨天，备受关注的富士康工业互联网股份有限公司（ 富士康股份）正式披露《首次公开发行A股股票招股说

在创下36天的最快过会纪录之后，富士康的招股书却姗姗来迟。昨天，备受关注的富士康工业互联网股份有限公司（ 富士康股份）正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。根据招股书，富士康股份的股票简称为“工业富联”，股票代码“601138”，此次拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

释疑

富士康IPO为何“前快后慢”？

按照募资和发行新股数量来推算，此次“工业富联”的发行价格预估应该在13.84元/股左右，对应发行市盈率为17.18倍，估值2731亿元。业内人士认为，由于募集金额及估值太高，为避免对市场造成过大冲击而探寻更好的发行模式，可能是富士康在“光速过会”后迟迟才获得IPO正式批文的重要原因。

北京青年报记者注意到，富士康是今年2月1日向中国证监会递交招股书申报稿的。而在这之前的1月份，鸿海集团举行上市以来首次临时股东会时就曾讨论过登陆A股市场的计划。

2月9日，富士康对招股书申报稿和反馈意见同时进行了披露。2月11日，富士康报送了第二份申报稿，2月22日进行了招股书预披露的更新。3月8日，富士康的IPO过会。从招股书申报稿上报到首发过会，富士康一共用了36天，这一速度创下了A股拟上市公司过会的最快纪录，尤其在当前IPO审批日渐严格的大背景下，富士康被称作“光速过会”。

不过，从3月8日过会到5月11日获得批文直至如今正式披露招股书，富士康的IPO进程明显呈现“前快后慢”。

披露

主要竞争者是西门子和通用电气

对于富士康，其给外界的印象更多的是神秘。其中既有其为苹果等国际巨头代工的超群工业制造技能，又不时传出负面传闻。总之，在更多人心目中，富士康是一个神秘的企业。

那么，真正的富士康究竟是怎样一家企业，根据招股书披露，富士康工业互联网公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。在电子设备智能制造领域中，根据IDC数据库统计，2016年全球服务器与存储设备制造市场产值约为353亿美元，富士康工业互联网公司营业额占全球总产值的比例超过40%；2016年全球网络设备制造市场产值约为279亿美元，富士康营业额占全球产值超过30%；2016年全球电信设备制造市场产值约为122亿美元，富士康营业额占全球产值超过20%。发行人在所处的业务领域中，市场占比居于领先地位。不过富士康在招股说明书中也提到西门子和通用电气是其主要竞争者。

总之，登陆A股市场成为公众公司，无疑将成为富士康向外界掀开神秘面纱的最好方式。

聚焦

60家子公司共有26.9万名员工

招股书显示，富士康2015年、2016年、2017年的营业收入分别是2728亿元、2727.13亿元和3545.44亿元，同期净利润分别为143.5亿元、143.66亿元和158.68亿元。对比2016年国内A股上市公司的业绩，富士康的营收规模能够进入前15位，净利润规模能进入前30位，实力超过了99%的已上市公司。

那么，富士康究竟从什么地方挣钱呢？从招股书中可以看出，富士康的主营业务包含了三大领域：通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人。其中，通信网络设备是富士康工业的最主要业务，营收占比在50%以上。精密工具和工业机器人在2017年的营收占比则不足0.3%。但是，富士康的工业机器人项目可不容小视，其毛利率竟然高达49%，远高于最大主业通信网络设备约14%的毛利率。

值得一提的是，富士康2015年时从大中华区获得的主营收入占比为38.58%，但近两年来逐步下降，到2017年时，大中华区主营收入占比几乎减半，降为19.67%，其他地区收入则由两年前的61.42%快速上升至80.33%。

在富士康工作的员工，在很多人心目中是颇有神秘感的。在富士康的招股书中披露，公司目前在境内外的60家控股子公司中总共有26.9万名员工。在这近27万员工中，78%为专科以下学历，大专及本科学历仅占两成，硕士及以上学历约占0.6%即1600多人。对于普通企业而言，1600多名硕士及以上学历员工已经不算少，但由于富士康是一个高度劳动密集型企业，制造端员工数量极大，因此这1600多人在近27万人的庞大员工队伍中占比的确显得有点低。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214629-1.html

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