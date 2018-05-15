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今日看点：3D打印在神经系统疾病治疗领域前景诱人

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-15 17:08

通用电气医疗集团一直致力于简化3D打印医疗模型的准备工作，最近推出了一款新软件，该软件可以使3D器官模型的创建和3D打印更加直观。今日的3D打印行业还有哪些值

5月15日消息，通用电气医疗集团一直致力于简化3D打印医疗模型的准备工作，最近推出了一款新软件，该软件可以使3D器官模型的创建和3D打印更加直观。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

3D打印变“巨创”为“微创”

55岁的主动脉夹层患者徐先生，14日从南京鼓楼医院重症监护病房转入普通病房，除了左右手臂有两个小伤口外，身体其他地方没有伤口。专家给他采用的是目前国际上最先进的“3D打印模型引导下的支架血管修复”手术，让他免除了“开胸剖腹”之苦。

过去治疗主动脉夹层患者，要在病人胸腹部打开一个30厘米-40厘米切口，然后将整个病变血管全部切除，再换上人工血管。这是外科最复杂、最危险的“巨创”手术，病人手术时间长、失血多、恢复慢、并发症多。现在根据病人拍摄的CT片子数据，打印出动脉夹层3D形状，然后将一个带膜的金属支架通过手臂主动脉切口，置入到主动脉病变部位堵住血管壁上的出血点，剩余的瘤体就会自动萎缩、吸收，从而达到不用“开胸剖腹”而治愈主动脉夹层的效果。

用3D打印做异型陶艺 不再是手工玩泥巴的事儿

今日看点：3D打印在神经系统疾病治疗领域前景诱人

3D打印技术正在与各行各业进行应用对接和匹配，结合材料工艺与3D打印技术优势，能够在传统领域进行创新，如今，陶瓷3D打印正在景德镇陶艺界掀起一股科技风，未来做复杂的异性陶艺作品，不在是手工玩泥巴的活儿了，相比手工制造，创作者的前期设计更为重要。

传统的陶瓷加工大部分是圆形器型居多，方形或异型结构需要花费较多的时间，而且对加工者的技艺有更高的要求，3D打印的优势是无论是简单器型还是复杂的器型，加工难度一样，尤其是带有螺旋或多结构器型，3D打印的优势更为明显。

3D打印极具古典韵味灯饰 颜值与情怀兼备

今日看点：3D打印在神经系统疾病治疗领域前景诱人

3D打印机打印制作的几款壁灯、台灯，和现在我们的使用的其实样子出入不多。这款欧式壁灯灯壁厚度约1.5mm，采用了透明的PLA3D打印材料一次性打印成品，灯罩处可以配置不同颜色的LED灯芯，在保证美观的前提下，照明效果能达到足够的亮度。

GE Healthcare软件3D打印医疗模型，超级清晰直观

3D打印和3D软件已经在医疗领域发挥了巨大的作用，从3D打印的医疗模型到复杂的软件，使医疗专业人员能够在实际操作之前计划和实施棘手的手术。通用电气医疗集团一直致力于简化3D打印医疗模型的准备工作，最近推出了一款新软件，该软件可以使3D器官模型的创建和3D打印更加直观。从CT扫描中获取数据，该软件将图像转换为可用于3D打印心脏，肾脏，肺脏，肝脏等模型的文件。

跑鞋3D打印获设计大奖

第三届DIA中国设计智造大奖“设计先临”专项奖总决赛评审日前在杭州中国美术学院南山校区成功举办。一款匹克3D打印跑鞋-“FUTURE3.0”凭借着对3D打印一体成型的创新研究，在此次总决赛评审中荣获“设计先临”专项奖。

3D打印技术与神经系统疾病

今日看点：3D打印在神经系统疾病治疗领域前景诱人

3D打印(Three-dimensionalprinting,3DP)是一种增材制造技术,即以数字模型为基础,运用原材料逐渐累加制造实体零件的技术,通常用于制造难以或不能用常规方法制造的物体,其灵活多样、高度个性化的特点,在医疗领域得到充分发挥,具有重要的应用价值。脑神经系统是人体最重要的组织结构,神经外科技术复杂,稍有不慎就会导致严重后果。近年来,3DP开始进入神经系统疾病领域,在术前模拟训练、颅骨与椎骨替代、组织支架等方面展示出诱人的前景。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214630-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印技术3D打印医疗模型

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