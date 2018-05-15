美国：共和党要求豁免地面电站的太阳能组件关税

5月9日，八位美国共和党参议员和几位有志之士签署了一封信函，要求从201调查中豁免地面电站72片1500V太阳能组件的关税。

八名共和党参议员向美国贸易代表和其他联邦机构致函申请地面电站太阳能电池板，免除201部分关税。

5月9日，八位美国共和党参议员和几位有志之士签署了一封信函，要求从201调查中豁免地面电站72片1500V太阳能组件的关税。

这八位美国参议员分别是Thom Tillis，Dean Heller，Jerry Moran，Cory Gardner，Lindsey Graham，Richard Burr，Pat Roberts和Tim，斯科特（SC）。

太阳能工业协会（SEIA）通过Twitter发布了这封信函。信函指出，72片1500V组件从未在美国制造。但我们从SolarWorld官方网站上展示的几款SunModule XL产品中发现，SolarWorld可提供1000V或1500V组件选项。

此外，First Solar也从2014年起在美国生产1500V太阳能电池板用于地面电站项目，这些碲化镉薄膜组件相比晶硅组件具有非常不同的电池构造。

但考虑到SolarWorld和First Solar的有限产能，即使考虑到新工厂扩产，市场限制的说法也成立并合理。

如果这项申请能够得到批准，则对于整个美国光伏装机总量的提升效果是不言而喻的。事实上，地面电站正在承受201太阳能电池组件关税制裁最大的恶果。据GTM Research估计，2018年实行关税，取消装机的电力仅为600MW，但到2019年就会跳升至约1．6GW。出于对比的考虑，2017年住宅和商业太阳能市场均为2吉瓦左右。

与其他项目相比，地面光伏电站行业受到如此巨大的冲击的原因在于，太阳能组件占了最终安装成本的非常大一部分。在1美元／瓦的地面电站系统中，30美分／瓦的太阳能组件占系统成本的30％。同样组件在系统安装成本为3美元／瓦的住宅系统中仅占10％。因此，201条款30％的税率将地面光伏电站项目的成本提高了9％，相比之下住宅系统仅增加了3％。

与往年相比，近期SEIA政治行动委员会（PAC）开始给民主党提供更多支持和资金，鉴于此，这封信以及其具体的政治支持很有意思。SEIA多年来一直在追随共和党，现在已经有大量共和党人开始公开支持太阳能行业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214631-1.html

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