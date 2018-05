科学家把海螺的记忆移植给了另一只 未来人也可以?

(原标题:Scientists Transferred Memories From One Snail to Another. Someday, They Could Do The Same in Humans.)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月15日消息,你或许无法将自己的房子背在身上或者释放硫酸液体,但是你与一只海螺的相似之处多到超乎你的想象,尤其是大脑方面。海螺拥有2万个神经元,或许相对于人类的千亿神经元来说微不足道。但是科学家对海螺的研究已经进行了很长时间,而且他们对于这些生物体的了解相当深入。

许多海洋生物的身体功能与哺乳动物相同,只不过它们的生存过程相对简单。海螺也不例外,但是它们神经传递脉冲的方式与我们人类非常相似。令人钦佩的是,美国加州大学洛杉矶分校的研究人员已经成功在海螺之间转移记忆。更值得注意的是,尚处于初期阶段的这项研究或许有一天能够为类似的人类记忆移植铺平道路。

在研究过程中,研究人员对一组海螺进行训练使其对刺激做出反应,研究人员通过敲打海螺尾部引发它们的防御性卷曲动作。最初,海螺只会卷曲几秒钟,但是随着敲击的不断重复,它们卷曲的时间逐渐延长,达到了大约50秒钟。

接下来研究人员从受过训练的海螺上腹部神经组织中采集了一些核糖核酸(RNA),并且注射到另外一组未受训练的海螺颈部,使其进入它们的循环系统。当研究人员继续对这组未受训练的海螺进行敲击时,未注射RNA的海螺只卷曲了数秒钟时间,与从未受训的海螺反应一样。

那么注射了受训海螺RNA的海螺会有怎样的反应呢?它们遭受敲击刺激时卷曲的姿势保持了40秒,就好像它们记住了如何对刺激做出反应,事实上它们此前从未经历过这种刺激训练。研究人员也在培养皿中使用了部分相同的技术对海螺的神经元进行了测试。

这项研究可以说举足轻重,因为它有可能帮助科学家们解决长期存在的科学争议。有研究人员认为记忆存储在突触中(神经细胞间的地方)。另外一个群体则认为记忆存储在神经元的核心。研究的作者David Glanzman称:“如果记忆存储在突触上,那么我们的实验就不可能成功。”

为了治疗人类与记忆相关的疾病,我们首先要了解大脑最初如何存储记忆。加州大学洛杉矶分校的研究团队声称,他们的研究未来有一天或许能够让我们修改、增强或者抑制记忆。那就有可能为患有早期老年痴呆症的人们带来新的治疗方式,帮助他们恢复失去的记忆,也有可能为创伤后应激障碍带来新的治疗方式。

当然我们也不要失去理智,毕竟试验对象还只是海螺。这些发现也或许不会终结记忆存储在哪里的争议,而且它们也不意味着我们能够立刻就恢复人类的详细记忆。此外RNA有着许多不同的种类,Glanzman的研究团队计划进行更多的研究来确定哪一种RNA对记忆的影响最直接。

因此,无论是将RNA注射到人体使其成为一名空手道黑带,还是将优美的舞蹈动作直接下载到我们心中的梦想都还很遥远。但是由于研究人员在谦卑海螺身上的惊人实验,我们也越来越接近于实现这些梦想。(过客)

