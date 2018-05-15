还是靠手机 分析师预计今年iPhone销量可达2.2亿部,iphone 分析师 苹果 手机 芒斯特
（原标题：iPhone will continue to drive Apple's business, analyst sees 220M sold in both 2018 and 2019）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月15日消息，据Appleinsider报道，虽然服务业务将继续发展壮大，但长期关注苹果公司的分析师基尼・芒斯特（Gene Munster）认为，iPhone在未来几年内仍将是驱动苹果增长的“稳定业务”。
芒斯特称，苹果的iPhone业务将在未来数年内仍将保持稳定，这将反过来又会推动公司的服务业务增长，从而进一步提高苹果股票价格，并让更多现金返还给投资者。芒斯特于2016年创立了风险投资公司Loup Ventures，他在本周发布了“苹果即服务”系列的第一篇研究报告。
上周，芒斯特宣称将发布一系列有关“苹果即服务”的文章，将“推动投资者思考苹果故事的新范式”比作苹果过去的“重要拐点”，比如最初的Mac增长时期、iPod上市以及iPhone的问世。他预测，未来苹果将不再局限于产品宣传和销量数据，更多的是关于持续的服务和持续的iPhone销售。
芒斯特的新研究报告称为“苹果即服务第1部分：进入更大的iPhone视觉时代”，重点在iPhone业务改变及其意义上。芒斯特在报告中指出：“基于更长期、更可持续发展的投资模式，苹果的故事很可能支持其未来继续升值。”
Loup Ventures同意华尔街的共识，认为苹果将在2018年和2019年两年内各销售2.2亿部iPhone。然而，芒斯特怀疑称，苹果是否能在那些目前拥有功能手机的用户中取得重大进展。
蒙斯特还认为，升级周期已经稳定下来。虽然这一周期与过去相比有所延长，但在过去的六个季度里，苹果“在历史上第一次报告了稳定的业绩”，同期手机销量平均增长率超过2%。
芒斯特指出，苹果始终在iPhone上保持高保留率，这表明消费者对苹果产品很满意。他说：“多年来，分析师始终在预测，功能丰富的竞争对手会降低iPhone的忠诚度，而这根本就没有发生过。”
在分析师预测iPhone需求疲软几周后，苹果在最近财报中公布了好于预期的iPhone销量。芒斯特表示，未来有关“苹果即服务”的讨论将涉及到iPhone对苹果服务业务、资本回报以及新产品的重要性等话题。（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214633-1.html
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