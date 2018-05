还是靠手机 分析师预计今年iPhone销量可达2.2亿部

(原标题:iPhone will continue to drive Apple's business, analyst sees 220M sold in both 2018 and 2019)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月15日消息,据Appleinsider报道,虽然服务业务将继续发展壮大,但长期关注苹果公司的分析师基尼·芒斯特(Gene Munster)认为,iPhone在未来几年内仍将是驱动苹果增长的“稳定业务”。

芒斯特称,苹果的iPhone业务将在未来数年内仍将保持稳定,这将反过来又会推动公司的服务业务增长,从而进一步提高苹果股票价格,并让更多现金返还给投资者。芒斯特于2016年创立了风险投资公司Loup Ventures,他在本周发布了“苹果即服务”系列的第一篇研究报告。

上周,芒斯特宣称将发布一系列有关“苹果即服务”的文章,将“推动投资者思考苹果故事的新范式”比作苹果过去的“重要拐点”,比如最初的Mac增长时期、iPod上市以及iPhone的问世。他预测,未来苹果将不再局限于产品宣传和销量数据,更多的是关于持续的服务和持续的iPhone销售。

芒斯特的新研究报告称为“苹果即服务第1部分:进入更大的iPhone视觉时代”,重点在iPhone业务改变及其意义上。芒斯特在报告中指出:“基于更长期、更可持续发展的投资模式,苹果的故事很可能支持其未来继续升值。”

Loup Ventures同意华尔街的共识,认为苹果将在2018年和2019年两年内各销售2.2亿部iPhone。然而,芒斯特怀疑称,苹果是否能在那些目前拥有功能手机的用户中取得重大进展。

蒙斯特还认为,升级周期已经稳定下来。虽然这一周期与过去相比有所延长,但在过去的六个季度里,苹果“在历史上第一次报告了稳定的业绩”,同期手机销量平均增长率超过2%。

芒斯特指出,苹果始终在iPhone上保持高保留率,这表明消费者对苹果产品很满意。他说:“多年来,分析师始终在预测,功能丰富的竞争对手会降低iPhone的忠诚度,而这根本就没有发生过。”

在分析师预测iPhone需求疲软几周后,苹果在最近财报中公布了好于预期的iPhone销量。芒斯特表示,未来有关“苹果即服务”的讨论将涉及到iPhone对苹果服务业务、资本回报以及新产品的重要性等话题。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214633-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm