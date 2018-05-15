移动游戏时代 如何在画面渲染与引擎技术发展寻找新思路

近年来，中国移动游戏市场呈百花齐放之势，在品类丰富的基础上，产品性能、画面不断实现突破，也一度成为市场核心竞争点。如何在游戏性能、画面实现优化、突破，盛大游戏新一期Gclub中，多位行业大咖共同探讨、碰撞，为行业提供一条新的借鉴思路。5月5日，盛大游戏Gclub技术向第一期在上海浦东香格里拉大酒店圆满举行。近四十位来自盛大游戏、腾讯、网易、完美世界、育碧、侑虎科技、莉莉丝、巨人网络、叠纸等企业的引擎、客户端等相关专家、负责人齐聚一堂，针对Unity移动游戏的渲染性能优化、未来引擎的发展需求与趋势及移动平台画质分级方案等话题进行分享，共同就移动平台游戏技术等话题展开深入探讨、交流。

盛大游戏Gclub技术向第一期

盛大游戏热血工作室总经理张在伟在开场致辞中表示：“多年来，我有幸见证盛大游戏从运营型著称的公司到以研发为主的综合型公司的转型，无论是《热血传奇》《传奇世界》，还是今年将上线的起源工作室《传奇世界3D》《光明勇士》等产品，都体现了盛大游戏在研发层面的不断投入和进步。举办Gclub的初衷，也正是希望能够与业界友人共同交流，探讨遇到的问题，大家汇聚新的想法、创意，共同为推动行业进步而努力。

盛大游戏热血工作室总经理张在伟

侑虎科技CEO张鑫在会议中针对次时代渲染及渲染相关进行分享，并列举大量实际操作案例去解读。张鑫表示，自2017年第二季度至今，移动游戏对中低端设备性能开销大幅下降，这不仅意味着游戏的运行效率越来越好，更意味着中国游戏就性能本身在不断进步，而渲染作为游戏性能优化最重要的一环，也正在不断受到广泛关注。

在渲染性能优化方面，张鑫列举了大量在游戏团队中优化时所碰到的具体案例，特别是Draw Call使用、RenderState切换和GPU Instancing功能的各种疑难杂症和解决方案。

在基于物理的渲染方面，张鑫表示目前移动游戏中已经有大量的游戏在高端设备上进行尝试，同时，指出在使用时要特别关注Shader在运行时的设备屏占比，并以此来作为Shader优化的基础方向。

侑虎科技CEO张鑫：Unity移动游戏的渲染性能优化

北斗工作室项目总监陈旺在分享中强调：“希望通过技术解决生产效率问题，并尽快提高一些生产过程。”在陈旺看来，技术本身是一个工具，它是为了实现游戏产品而服务，未来在技术服务整个生产流程、提升生产效率方面，应该会有较大的改善。例如机器学习参与产品开发，目前已经已有部分工具使用这些技术，比如比较成熟、使用率较高的原画风格转换，但也存在一些数据不稳定的情况，相信随着算法的完善变得更先进，或者等到人工智能3.0时代，依托基础体系的进步有更大的提升空间。

陈旺还呼吁，过去五年左右的时间，大家都在快速做手游，对于EngineProgrammer这一层有一种断代的感觉，而现在的行业需要培养一批新人，往Engine的底层、复杂的系统去专精，为未来的引擎架构服务。同时也希望完善Engine的生产流程(Pipeline)体系，提升整体生产效率，并加强基础技术积累，创造属于国内游戏行业自己的引擎。

北斗工作室项目总监陈旺：未来引擎的发展需求与趋势

盛大游戏起源工作室《光明勇士》主程何鑫在讨论环节表示，在当前移动游戏市场，每年有近万款新游戏上线，竞争异常激烈，原创IP产品所面临的压力更加巨大，如何迅速从中脱颖而出，是所有开发团队面临的难题。何鑫认为结合产品特性利用革新技术建立差异化优势，加速迭代周期是其中关键点之一。比如市面上的移动游戏普遍采用的ForwardRender和Lightmap结合的方式，这种方式存在着许多局限性(点光源少，不支持动态变化，大量后处理效果无法实现等)，而在PC/Console平台的3A大作在多年前就已经采用DeferredRender,PBR，HDR，GI等技术来创造CG级别的画质体验，这也是未来移动游戏行业的发展趋势。我们在研发《光明勇士》的过程中，引入大量革新技术，对引擎渲染管线等多次重构，针对移动平台特性，不断调整优化，最终在有限机能的移动平台上实现流畅的体验和极致的次世代画质。

起源工作室《光明勇士》主程何鑫和其他嘉宾现场讨论

在Gclub技术向第一期话题讨论环节，针对“移动平台遮挡剔除在性能上的解决方案”;“如何在选人界面只做类似泰坦黎明那样的辉光”;“移动平台的画质分级方案”等话题，诸多嘉宾各抒己见，以多年从业经历出发，发表对话题不同的观点和想法。Gclub也提供了更多讨论的时间，力争让活动更加的符合嘉宾们的期望。据悉，盛大游戏Gclub除了每期针对行业重点方向展开深入探讨，更致力于为行业营造独有的社交圈。相信，随着更多多行业大咖的持续加入，未来Gclub会“碰撞”出更多的干货内容。

“最专业、最干货、最热门”，盛大游戏以此为定位行业全新的分享、交流平台Gclub。Gclub每季度将围绕游戏的一个核心维度，邀请领域内来自各大游戏公司最顶级的大咖进行分享、交流，共同推进游戏产业产品朝向更高维度的发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214634-1.html

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