震惊吃鸡圈，求爱助攻队惊现武汉街头！

近日在武汉光谷步行街，有位90后的玩家“COS吃鸡游戏人物”求婚告白成功!

从视频中可以看到，在现场浪漫甜蜜的告白音乐下，女孩捧着路人送的玫瑰，出现在一个巨型“空投箱”前面，空投箱被打开瞬间，彩色气球飞起，穿着吃鸡服装的男主惊喜出现。

紧接着无人机载着一枚一克拉的求婚钻戒从天而降，男孩捧着它单膝下跪说：“瑶瑶，在虚拟游戏中，我打敌人你舔包;在现实生活中，我也愿意为你清空购物车，给你想要的爱情仪式感。以后你吃鸡，买菜做饭煲汤，你愿意嫁给我吗?”引来现场一阵爆笑。

视频里的男主是广东人，女孩是武汉人，两人是因吃鸡游戏才结缘，女孩平时是一个很注重爱情仪式感的人。男孩为了给女孩一个有纪念意义的求婚仪式，才和兄弟们策划了COS吃鸡游戏人物求婚的设想，男主小王还精心挑选了一枚LOCKLOVE仪式感求婚钻戒，他觉得自己和女孩的爱情值得拥有这样一份独一无二的仪式感来作为一辈子的纪念。小王的女朋友觉得用仪式感说爱你，一生仅致爱一人这样的承诺再幸福不过了。

现场男孩还透露说，求婚成功之后会从为了女孩去武汉发展，因为他曾说过：我爱的人，她在哪里，我就去哪里!

如此有有才华的浪漫求婚是不是又为广大男士增添了压力?如此创意的求婚攻略还不GET起来?

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