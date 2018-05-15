途牛目的地频道上线 于敦德：全面拓展目的地服务网络

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，途牛旅游网今日宣布其目的地频道上线；途牛旅游网CEO于敦德表示，途牛将复制出发地能力到目的地，全面拓展目的地服务网络。

途牛方面表示，将从建立国内自营地接服务网络“随往旅业”、搭建目的地频道、发力“枢纽联运+干线+目的地服务”模式、拓展海外直营地接服务网络“环球经典”、招募“全球合伙人”、提供全球旅拍服务等多个维度全面拓展目的地服务网络，提升客户目的地服务体验。

途牛旅游网CEO于敦德表示，在目的地服务场景下，途牛希望通过深入和改善服务细节，实现供给侧的提升和创新，满足客户消费升级需求，提供更加高品质的目的地体验。

途牛方面提供的资料显示，目前途牛线下自营门市数量达到220家，覆盖420个出发城市，全球范围内合作的供应商超过1.65万家，累计服务出游人次超过8640万，客户满意度达到93%;途牛高品质跟团游产品品牌“牛人专线”已覆盖全国30个区域性目的地，累计服务人次146万,其中100%满意度产品截至目前已达99条。

途牛旅游网CTO陈世宏表示，目前途牛“目的地频道”已经覆盖1127个目的地，并计划在未来3年内覆盖20000个目的地，目的地频道还引入了零售平台模式，预计3年内拓展2000家商户，产品SKU覆盖10万；途牛“目的地频道”将覆盖产品品类由原先的9个拓展至25个，包括当地用车、空中玩乐、水上玩乐、地面玩乐、婚拍等。

此外，途牛旅游网还发布了“全球合伙人招募计划”。途牛旅游网CFO辛怡表示，途牛将从业务拓展、会员客户共享、服务网络构建、供应链增强、技术支持、资本合作等多方面推动全球合伙人成长，与合伙人共同挖掘目的地服务的商业机会。

辛怡表示，“未来3年，途牛将在全球30个目的地招募合伙人，重点覆盖日本、东南亚、美国、澳新等热门旅游目的地。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214636-1.html

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