ofo拒滴滴收购：戴威呼吁战斗到底 利润目标1块

科技传媒网讯 网易科技新闻5月15日消息，据香港《南华早报》报道，共享单车平台ofo首席执行官戴威在周一召开的内部会议上拒绝了滴滴出行提出的潜在收购要约，并号召公司员工“战斗至最后”。

近期中国共享单车市场出现了一波整合浪潮，市场领导者摩拜被中国一站式生活服务平台美团点评所收购，而ofo成为了该领域的最后一个主要的独立运营商。

报道称ofo周一召开内部会议，创始人兼首席执行官戴威比较将目前公司状态与电影《至暗时刻》（Darkest Hour）中描述的二战时期英国面临的困境相比较，表示要坚持到底。

据熟悉情况的人士透露，ofo所谓的“至暗时刻”似乎是指与中国打车服务公司滴滴出行举行的收购谈判。据其中一位消息人士透露，两周前戴威与滴滴出行首席执行官程维进行了一次关于潜在收购要约的沟通，但戴威明确告知程维永远不会放弃。

Ofo和滴滴出行均拒绝对此事发表评论。

戴威告诉那些参加周一会议的员工说，如果他们不想战斗到最后，现在就可以选择离开公司。他表示，未来公司将继续保持独立，而ofo的五位创始人都将保留九人董事会中的一席之地。

和竞争对手摩拜一样，ofo的业务也一直处于亏损状态，这意味着公司需要不断输血来维持运营。此外，目前整个共享单车领域面临的压力与日俱增，包括北京、上海和深圳在内的数十个城市已经禁止共享单车企业继续投放新的共享单车。

戴威在内部会议中告诉员工，虽然目前日子很艰难，但这远不是他一生中最“黑暗的时刻”――他最严峻的考验是公司成立早期如何应对共享单车业务额各种挑战。据悉，ofo成立于2015年，目前拥有员工2000多名，估值约为30亿美元。

据知情人士透露，戴威在周一的内部会议上还发起了一项名为“胜利”的计划，其目标是让ofo的利润达到1元人民币。该计划借用了丘吉尔的标志性手势“V”，意指获得胜利。

而能否在巨头主导的科技行业中保持独立，这是中国科技初创企业普遍面临的问题。

根据信息服务提供商IT桔子2月份发布的报告，在中国所有的124家独角兽企业中，被百度，阿里巴巴集团和腾讯控制或支持的占到了50.8%。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214637-1.html

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